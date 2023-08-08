Туркменский судостроитель «Балкан» отремонтировал более 80 судов

С начала 2019 года и до настоящего времени на судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан» проведены ремонтные работы на более чем 80 судах различного типа, включая суда Национального торгового флота Туркменистана и суда иностранных компаний, сообщает агентство морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздеряйоллары».

Недавно был отремонтирован туркменский танкер «Atamyrat Nyýazow». Это судно для перевозки нефти и нефтепродуктов валовой вместимостью 4260 тонн (GT) было построено в 2001 году. Ремонт данного судна был практически полностью произведён местными специалистами.

До открытия судостроительного и судоремонтного завода «Балкан» работы по ремонту судов туркменского флота проводились на верфях прикаспийских стран.

В настоящее время завод «Балкан» обеспечивает строительство судов и судоремонтные работы, что позволяет сэкономить значительное количество времени и средств на процесс ремонтирования судов.

Также, завод «Балкан» позволяет снизить затраты на строительство судов, так как он имеет доступный технический потенциал и рабочую силу. Это способствует более эффективному использованию бюджета и делает цены на постройку более привлекательными для заказчиков.

Завод площадью 166 000 кв.метров обладает возможностью обработки 10 000 тонн стали ежегодно, что позволяет строить от 4 до 6 судов в год. Кроме того, здесь можно производить ремонт до 20-30 судов ежегодно, обрабатывая при этом 2000 тонн стали.

Завод обладает всей необходимой инфраструктурой, которые позволяют ему успешно реализовывать самые сложные и масштабные проекты в сфере судостроения и судоремонта.

Также стоит отметить, что, на данное время в целях развития национального морского торгового флота на судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан» в кратчайшие сроки планируется наладить работы по строительству судов разных типов.///nCa, 8 августа 2023 г. (источник фото – nCa, агентство “Turkmendenizderyayollary”)

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