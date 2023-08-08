News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Туркменский судостроитель «Балкан» отремонтировал более 80 судов

Туркменский судостроитель «Балкан» отремонтировал более 80 судов

By

С начала 2019 года и до настоящего времени на судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан» проведены ремонтные работы на более чем 80 судах различного типа, включая суда Национального торгового флота Туркменистана и суда иностранных компаний, сообщает агентство морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздеряйоллары».

Недавно был отремонтирован туркменский танкер «Atamyrat Nyýazow». Это судно для перевозки нефти и нефтепродуктов валовой вместимостью 4260 тонн (GT) было построено в 2001 году. Ремонт данного судна был практически полностью произведён местными специалистами.

До открытия судостроительного и судоремонтного завода «Балкан» работы по ремонту судов туркменского флота проводились на верфях прикаспийских стран.

В настоящее время завод «Балкан» обеспечивает строительство судов и судоремонтные работы, что позволяет сэкономить значительное количество времени и средств на процесс ремонтирования судов.

Также, завод «Балкан» позволяет снизить затраты на строительство судов, так как он имеет доступный технический потенциал и рабочую силу. Это способствует более эффективному использованию бюджета и делает цены на постройку более привлекательными для заказчиков.

Завод площадью 166 000 кв.метров обладает возможностью обработки 10 000 тонн стали ежегодно, что позволяет строить от 4 до 6 судов в год. Кроме того, здесь можно производить ремонт до 20-30 судов ежегодно, обрабатывая при этом 2000 тонн стали.

Завод обладает всей необходимой инфраструктурой, которые позволяют ему успешно реализовывать самые сложные и масштабные проекты в сфере судостроения и судоремонта.

Также стоит отметить, что, на данное время в целях развития национального морского торгового флота на судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан» в кратчайшие сроки планируется наладить работы по строительству судов разных типов.///nCa, 8 августа 2023 г. (источник фото – nCa, агентство “Turkmendenizderyayollary”)

 

#судостроительный_и_судоремонтный _завод_”Балкан”, #судостроение, #Туркменистан, #морской_флот_Туркменистана

Related posts:

  1. За январь-май 2023 года морской порт Туркменбаши принял более 200 судов из Азербайджана
  2. Южная Корея предлагает Туркменистану локализовать производство современных судов
  3. Туркменские специалисты прошли тренинг по освидетельствованию морских судов
  4. Южная Корея предлагает создать в Туркменистане совместное судостроительное предприятие
  5. Российский лидер по производству компрессорного оборудования выйдет на туркменский рынок
  6. Туркменистан знакомится с российским опытом судостроения
  7. Китай построит для Франции 16 контейнерных судов общей стоимостью 3 миллиарда долларов
  8. Татарстанский судостроитель построит для Туркменистана еще одно пассажирское судно
  9. Бакинский судостроительный завод может разместить свои заказы на туркменской верфи
  10. Морской торговый флот Туркменистана наращивает грузо- и пассажироперевозки
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan