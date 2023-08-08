ТУРКМЕНИСТАН-ООН: СТРАТЕГИЯ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ И ВСЕОБЩЕГО РАЗВИТИЯ



Стратегически важным направлением внешнеполитической деятельности и дипломатии Туркменистана является активное и консолидированное участие в решении ключевых вопросов современности, всестороннее и деятельное содействие наращиванию позитивного международного диалога в целях укрепления всеобщего мира и стабильности, развития конструктивного сотрудничества на региональном и глобальном уровнях.

Как подчёркивает Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Туркменистан продолжит политику нейтралитета, основанную на добрососедстве, обоюдном уважении, равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми государствами мира. Основные принципы, вытекающие из правового статуса нейтралитета нашего государства, а именно – укрепление глобального мира и безопасности, расширение основанных на доброй воле дружественных и братских отношений, обеспечение устойчивого развития на планете, будут и впредь составлять приоритетные направления внешней политики независимого Туркменского государства.

Туркменистан, являясь активным участником авторитетных международных, региональных и межгосударственных механизмов сотрудничества, вносит огромный вклад в укрепление культуры мира и доверия, оказывает содействие последовательной реализации сбалансированной и консолидирующей международной повестки. В этом контексте, широкомасштабное, целенаправленное и долгосрочное сотрудничество Туркменистана с Организацией Объединённых Наций обеспечивается стратегическим курсом внешней политики страны.

Туркменское государство выступает сторонником усилий мирового сообщества по укреплению координирующей роли ООН в плане сохранения и поддержания системы современных глобальных действий, направленных на обеспечение всеобщего мира и баланса интересов всех сторон. Туркменистан признаёт важную роль Организации в качестве определяющей опоры по вопросам реализации объявленных Целей устойчивого развития.

Нынешнее состояние и перспективы международной политики не раз демонстрировали эффективность консолидированного и системного взаимодействия всех государств мира в решении актуальных задач и вызовов современности. Мировые и региональные события последних лет со всей ясностью демонстрируют, что сохранение мира, укрепление безопасности и стабильности будут оставаться приоритетами международной повестки дня.

Туркменистан, являясь ответственным участником мирового сообщества и неуклонно следуя своему международно-признанному правовому статусу постоянно нейтрального государства, стремится к достижению главной цели – созданию всеобщей системы на основе принципа целостности и неделимости понятия безопасности.

В этом контексте, цели и задачи, стоящие перед Туркменистаном, его внешнеполитические и внешнеэкономические ориентиры и приоритеты, а также сбалансированный подход к решению различных вопросов органично вписываются в процессы мирового развития. Системность государственной политики, общность и взаимообусловленность стратегических задач внутреннего и внешнеполитического курса страны, сопоставление всех актуальных аспектов международной жизни с национальными интересами служат важными показателями, определяющими результативность внешнеполитического курса Туркменского государства, направленного на активную деятельность в глобальном политико-дипломатическом пространстве.

Уникальный международный статус Туркменистана как нейтрального государства, преимущества его географического расположения и обширный ресурсный потенциал, наработанный позитивный опыт миротворческого посредничества и приверженность неконфронтационному решению межгосударственных вопросов также являются теми объективными факторами, дающими возможность эффективно продвигать идеи и предложения как в мировом, так и региональном масштабах.

При этом, конструктивная и деловая позиция Туркменистана при обсуждении и решении приоритетных задач современного мира позволяет нашему государству поддерживать и укреплять свой высокий статус в качестве полноправного участника мировых процессов, способствующих упрочению атмосферы взаимного доверия и понимания, равноправия и соблюдения баланса интересов всех государств и народов.

В этом контексте, по существующей традиции, Туркменистан накануне открытия очередной 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН разработал приоритетные позиции государства на предстоящий период. Активно продолжая деятельность по реализации ранее взятых на себя международных обязательств, новые инициативы Туркменистана будут сконцентрированы на дальнейшем углублении конструктивного диалога по базовым направлениям глобального развития, охватывающим проблематику политико-дипломатического, энергетического, экологического и гуманитарного характера.

В ходе предстоящей сессии наше государство продолжит работу по реализации международных инициатив Президента Туркменистана по вопросам глобальной и региональной проблематики.

Этот важный документ содержит в себе ряд основных направлений, среди которых особое место занимают вопросы обеспечения мира и безопасности.

В этом контексте, Туркменистан отстаивает принцип целостности безопасности, неотъемлемости и взаимосвязанности различных её аспектов. Ни одно из направлений безопасности не может быть долгосрочным и полноценным без обеспечения ряда других её аспектов.

В своей деятельности в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан будет строго руководствоваться принципами нейтралитета, невмешательства, твердой приверженностью мирным, политическим средствам решения конфликтов и противоречий.

Как известно, на протяжении многих лет Туркменистан в рамках сотрудничества с ООН и её специализированными агентствами и институтами выдвигал ряд важных и актуальных инициатив. Сегодня Туркменистан предлагает приступить к обсуждению возможностей выработки Стратегии глобальной безопасности на основе принципов Устава ООН и общепризнанных норм международного права, с учётом актуальных реалий и тенденций мирового развития.

Стратегия должна включить в себя такие направления как превентивная дипломатия в качестве инструмента предотвращения и нейтрализации конфликтов; использование потенциала нейтралитета для мирного, политико-дипломатического урегулирования споров и противоречий; а также восстановление культуры доверительного диалога на основе решений Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия и 2023 года – «Годом диалога как гарантии мира».

В контексте инклюзивного, полноформатного и системного диалога в формате «Центральная Азия – ООН», Туркменистан выступает с инициативой создания под эгидой Организации Совещания по безопасности в Центральной Азии и сопредельных с ней зонах. Целью Совещания является выработка подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран Центральной Азии и мирового сообщества, международных организаций, финансовых и экономических институтов в деле обеспечения устойчивого, бесконфликтного развития этого региона. Туркменская сторона выражает готовность к проведению первого его заседания в Ашхабаде в 2024 году.

Ещё одним важнейшим направлением деятельности Туркменистана по реализации целей устойчивого развития является максимальное содействие ООН в решении продовольственной проблематики. Исходя из этого, Туркменистан предлагает созвать под эгидой ООН, в сотрудничестве со Всемирной Продовольственной Программой, Всемирной Организацией Здравоохранения, Детским Фондом ООН крупного международного форума по продовольственной безопасности.

В контексте расширения международного сотрудничества против терроризма, Туркменистан подчёркивает необходимость развития образовательной деятельности в этой сфере, включая внедрение программ, направленных на борьбу с терроризмом, разработку учебных планов и материалов, усиление просветительской работы, укрепление межкультурного диалога и толерантности.

Туркменистан, в этой связи, продолжит деятельность с Контртеррористическим управлением ООН (КТУ) по созданию Программного офиса КТУ для Центральной Азии на базе Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

С точки зрения сохранения и укрепления стабильности в Центральной Азии, одним из актуальных вопросов международной повестки дня остаётся оказание содействия в достижении мира и согласия в Афганистане с учётом существующих реалий, в том числе, предоставление экономической, гуманитарной помощи соседней стране.

С целью дальнейшего упрочения многостороннего сотрудничества в рамках Группы друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, будет предложено проведение в Ашхабаде очередной встречи высокого уровня Группы друзей в декабре 2023 года, с последующей организацией в декабре 2024 года в Ашхабаде Международной конференции по Группе друзей Нейтралитета в интересах мира и безопасности.

В этом контексте, Туркменистан предлагает обсудить возможность учреждения в Ашхабаде Института нейтралитета и безопасности, который мог бы стать эффективной площадкой для проведения научных работ и исследований по нейтралитету и связанным с ним вопросам.

В контексте укрепления на международном и региональном уровне устойчивого развития, Туркменистан выступает с конкретной инициативой – об организации совместно с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам отдельного Министерского диалога, посвящённого вопросам финансирования ЦУР.

В этой связи, Туркменистан предлагает рассмотреть возможность принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Стабильная, устойчивая и надёжная энергетическая мобильность, и её ключевая роль в обеспечении устойчивого развития». В рамках проекта резолюции предусмотрена возможность проведения в Ашхабаде в 2025 году Международного форума «Устойчивая энергетика для всех».

С учётом интереса Туркменистана к вопросам энергетической эффективности и использованию возобновляемых источников энергии, выражается готовность к сотрудничеству с заинтересованными сторонами в контексте разработки и внедрения энергосберегающих технологий, а также развития системы возобновляемых источников энергии.

Приоритетным направлением своей деятельности в рамках 78-й сессии Туркменистан рассматривает активизацию международных связей в транспортной сфере. В данном контексте, Туркменистан выступит с рядом инициатив – предложением подготовить проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», провести совместно с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам Заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по развитию сотрудничества в области устойчивого транспорта в рамках Ашхабадского процесса, приуроченного к Всемирному дню устойчивого транспорта – 26 ноября, а также организовать в декабре этого года первой встречи на высоком уровне Группы друзей по устойчивому транспорту.

Ещё одним важным аспектом, на котором Туркменистан акцентирует внимание мирового сообщества в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи, является экологическая проблематика. С данной проблемой тесно связаны вопросы изменения климата и рационального использования водных ресурсов.

Туркменистан уделяет большое внимание вопросам экологии и окружающей среды и является сторонником более тесных международных контактов в данной сфере. Наше государство, являясь участником ряда Конвенций ООН по вопросам экологической безопасности, реализует активную позицию по проблемам природоохранного характера. В этом контексте, туркменская сторона и далее будет уделять внимание экологической повестке, являющейся предметом внимания со стороны ООН. В этом ряду проблемы Аральского моря и защита окружающей среды в бассейне Каспия.

В своих принципиальных подходах к экологической проблематике Туркменистан исходит из того, что на институциональном уровне сегодня главным приоритетом становится сочетание и взаимодополняемость глобальных, региональных и национальных инструментов реализации многосторонних документов ООН в данном направлении.

В качестве важного шага в принятии стратегического подхода к экологическим проблемам Центральной Азии Туркменистан выступает с предложением об учреждении специализированной структуры – Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии для предметной и системной работы над климатической тематикой.

Туркменистан намерен активизировать усилия по продвижению инициативы по «Глобальному метановому обязательству». Следуя по пути присоединения Туркменистана к данному документу и в целях усиления в рамках Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата контроля за эффективностью работ по систематическому сокращению объёмов парниковых газов и выбросов метана, возникающих в различных отраслях экономики, предлагается приступить к разработке под эгидой ООН глобальной стратегии по нулевому росту выбросов парниковых газов к 2030 году.

В качестве конкретного шага в этом направлении предлагается провести в Туркменистане международный форум при участии соответствующих структур ООН и Международной обсерватории по выбросам метана.

С учётом плодотворного сотрудничества по каспийской проблематике, Туркменистан вносит предложение о создании «Каспийской экологической инициативы», которая призвана стать международной платформой для предметного и профессионального взаимодействия по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, сохранением его биоресурсов, также решением ряда экологических проблем.

В целях сохранения мира, безопасности и добрососедства в Центральной Азии, а также налаживания механизма водопользования трансграничных рек региона, предлагается рассмотреть инициативу о создании Регионального Совета ООН по вопросам водопользования в странах Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

В качестве важнейшего приоритета внешней политики Туркменистана является сотрудничество в области здравоохранения и медицины. Наше государство продолжит деятельность по консолидации усилий международного сообщества в борьбе с распространением инфекционных заболеваний, минимизации их социально-экономических последствий, налаживанию инструментов медицинской дипломатии.

В этой связи, Туркменистан выдвигает ряд инициатив – провести в декабре 2023 года международную научную конференцию по инфекционным заболеваниям в рамках Движения Неприсоединения, а также в апреле 2024 года совместно с Европейским региональным бюро ВОЗ – Европейскую министерскую конференцию по неинфекционным заболеваниям (НИЗ), приуроченную к 10-летию «Ашхабадской декларации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в контексте положений политики здоровье-2020».

Важнейшей составляющей государственной политики Туркменистана является гуманитарный аспект. Туркменистан зарекомендовал себя как государство, всесторонне и неукоснительно выполняющее свои международные обязательства в сфере гуманитарного права.

Подтверждая приверженность неукоснительному соблюдению основополагающих Конвенций и других многосторонних международных актов ООН в области прав и свобод человека, Туркменистан подтверждает готовность к активному участию в осуществлении практических действий в гуманитарной сфере.

В ходе нынешней сессии это приобретает особое значение. Как известно, в нынешнем году исполняется 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации по правам человека и 30 лет Венской Декларации и программе действий. В связи с этим, Туркменистан намерен провести ряд мероприятий по случаю этих дат.

Среди приоритетных аспектов гуманитарного сотрудничества особое место будет отведено защите наиболее уязвимых категорий людей: беженцев, мигрантов и лиц без гражданства. Туркменистан сделал значительный прогресс по сокращению и предотвращению безгражданства. В 2024 году наше государство намерено провести региональную конференцию, посвящённую данной тематике.

В целях расширения деятельности Диалога женщин Центральной Азии, туркменская сторона выступает с инициативами расширения сотрудничества в этом направлении. Предлагается учредить механизм регулярных консультаций Диалога женщин по реализации глобальной повестки «Женщины, мир и безопасность» с соответствующими учреждениями ООН, а также создать платформу для обмена информацией и лучшими практиками в контексте межрегионального взаимодействия, проводить совместные мероприятия и форумы.

В целях содействия развитию многостороннего диалога между молодёжью стран региона, предлагается провести в текущем году в Туркменистане учредительную сессию Диалога молодёжи Центральной Азии.

Важным приоритетным направлением внешнеполитической стратегии Туркменистана является эффективное сотрудничество Туркменистана с ООН. В этом контексте, в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан намерен расширить проектно-программную деятельность со специализированными структурами ООН и, в этой связи, предпримет шаги по открытию в Туркменистане представительств ФАО, ЮНЕСКО, МОТ, ООН-Хабитат и Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

С целью продвижения межкультурного диалога и имплементации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по поддержке многоязычия в международных отношениях, Туркменистан предлагает проведение в 2024 году совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ Международной недели тюркских языков, приуроченной к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, а также рассмотрение возможности принятия резолюции Генассамблеи ООН «Всемирный день тюркских языков».

Выдвигая в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ряд важнейших инициатив, направленных на сохранение мира и безопасности, а также достижения целей устойчивого развития, Туркменистан выражает готовность к дальнейшему широкому многостороннему диалогу по актуальным проблемам глобальной повестки дня и при этом будет руководствоваться высокими идеалами мира и справедливости, составляющими основу деятельности Организации Объединённых Наций. /// Министерство иностранных дел Туркменистана

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