Наслаждайтесь Свежими Летними Ароматами Турции

Турция — лучшее место для отдыха, если вы цените вкусную еду. Расположенная в центре Средиземноморья, Турция имеет богатую культурную историю, великолепные пейзажи и множество туристических достопримечательностей, которые могут предложить своим гостям. Кроме того, он также предоставляет своим посетителям уникальный гастрономический опыт, предлагая лучшие вкусы своей многовековой, глубоко укоренившейся кулинарной культуры.

В летний сезон в Турции, несомненно, самые популярные блюда в меню – это блюда с оливковым маслом, овощи и легкие блюда, приготовленные из местных трав и морепродуктов, выловленных в близлежащих морях страны. Давайте посмотрим на некоторые легкие, полезные и вкусные летние вкусы, которые сделают вас счастливыми в «турецком стиле» в жаркие летние дни…

Оливковое масло и травы: две звезды турецкого летнего стола

Придерживаться средиземноморской диеты, чтобы оставаться здоровым и подтянутым, относительно просто во время отпуска в Турции. Потому что чудо оливкового масла, необходимого для долгой и здоровой жизни, можно включать в каждый прием пищи в течение дня. Блюда с оливковым маслом подают в качестве закуски на тарелках в ресторанах, а дома его принимают как основное блюдо. Зеленые бобы с оливковым маслом, которые готовят по всей Турции и употребляют в качестве закуски, летом подают дома в качестве основного блюда. Использование мяса и мясного фарша также сокращается летом, чтобы сделать блюда более легкими и здоровыми. Зеленая фасоль, блюда из баклажанов, cарма из виноградных листьев или долма из овощей также по желанию готовятся без мяса. Летом также увеличивается использование свежих зеленых трав, а салаты с большим количеством оливкового масла, уксуса или лимона подаются к каждому приему пищи.

Кроме того, куда бы вы ни отправились в Турции, вы можете встретить своеобразную траву этого региона. Потому что в этом обширном ландшафте каждый регион отличается своим уникальным биоразнообразием. Например, в Измире, жемчужине Турции, вы можете попробовать такие травы, как чертополох (şevket-i bostan) или самфир (Deniz börülcesi). Звездами столов Эгейского побережья являются местные овощи, такие как артишоки, цветы цуккини и другие травы, уникальные для региона. Когда в летние дни дома нет еды, на помощь обычно приходит трио из дыни, арбуза и белого сыра. Сыр Чанаккале Эзин и несколько ломтиков дыни или арбуза составляют идеальную, но легкую еду.

Вкусные рецепты Турецкой Ривьеры

Помимо приятного климата, потрясающих пейзажей и здоровой кухни, Турецкая Ривьера привлекает внимание в летние месяцы широким выбором овощных блюд, приготовленных с органическим оливковым маслом. Пияз тахинлы (фасоль с соусом тахини; тахин-кунжутная паста)— одно из деликатесов, которые обязательно нужно попробовать гурманам во время визита на Турецкую Ривьеру. Превосходное сочетание сушеной фасоли с тахини, луком и помидорами способно заменить даже основное блюдо в жаркий летний день. И вы также должны попробовать апельсин Финике, который известен как один из самых вкусных апельсинов в мире! Стакан ледяного апельсинового сока «Финике» с неповторимым ароматом освежит вас в жаркие летние дни.

Летние блюда Турции основаны не только на эгейских и средиземноморских вкусах. Айран Аши (холодный йогуртовый суп с пшеницей и нутом) – фаворит лета, является одним из самых известных местных блюд Восточной Анатолии. Посещая Анатолию, вы можете попробовать этот знаменитый суп, приготовленный из различных злаков и семян в разных регионах. В жаркий летний день в Анатолии мороженое Maraş от Kahramanmaraş также является освежающим лакомством. Это восхитительное мороженое, приготовленное из козьего молока и корней диких орхидей Мараша, посаженных в Кахраманмараше, идеально подходит для охлаждения в жаркие летние дни.

Свежая рыба

Рыба является жизненно важным элементом средиземноморской диеты и обычно употребляется в пищу все лето. Это также один из самых важных вкусов в турецкой кухне. Как страна, окруженная тремя морями, Турция изобилует сезонными сортами морепродуктов. Летом в турецких меню можно найти много вкусной рыбы. Летом рыбу обычно готовят путем варки или жарки на гриле, а иногда готовят на пару с овощами и подают с пользой для здоровья. Также хотим напомнить, что белые вина из местных сортов винограда, уникальных для турецких земель, таких как Борнова Мискети, Эмир и Нариндже, имеют прекрасный вкус и хорошо сочетаются с морепродуктами, оливковым маслом и свежими летними фруктами…

Здоровые и легкие перекусы Турции, о которых мы говорим « не вставайте со стола не поев»

– Холодный йогуртовый суп Айран Аши https://van.goturkiye.com/taste

– Зеленая фасоль с оливковым маслом https://www.youtube.com/shorts/eYewjANnTDo

– Пияз тахинлы https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0VHIUp_-HO0

– Сочетание арбуза-дыни с белым сыром Эзине https://gastronomy.goturkiye.com/marmara

– Мороженое Мараш https://gastronomy.goturkiye.com/traditional-maras-ice-cream-and-its-history

– Свежевыжатый апельсиновый сок со льдом https://gastronomy.goturkiye.com/a-taste-of-the-turkish-riviera

///nCa, 8 августа 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)