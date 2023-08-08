Казахстан утвердил взаимный безвизовый режим с Китаем

Казахстан и Китай близки к введению взаимного безвизового режима для своих граждан. Казахстан уже одобрил соответствующее соглашение, и Китай может объявить о его утверждении в ближайшем будущем.

Соглашение об освобождении от визовых требований было подписано между Казахстаном и Китаем 17 мая 2023 года в Сиане.

После вступления документа в силу, это будет первый безвизовый режим между Китаем и центральноазиатской страной.

Согласно положениям соглашения, казахстанцам необходимо иметь паспорт и свидетельство о возвращении в страну, в то время как гражданам Китая необходим полуслужебный паспорт, обычный паспорт и временный проездной документ, сообщает Inform.kz.

Владельцы действительных проездных документов освобождаются от визовых требований в следующих целях:

– осуществление личных дел;

– туризм;

– лечение;

– международные перевозки;

– транзит;

– деловые цели (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели).

Как сообщает Kazakhstan Today, безвизовый режим распространяется на въезд, выезд, транзит через территорию государства другой стороны и предоставляется на срок, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, в общей сложности 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

В то же время стороны имеют право отказать гражданам во въезде или продлении сроком пребывания без указания причин. /// nCa, 8 августа 2023 г.

#Казахстан, #Китай, #безвизовый_режим