Казахстан нацелен создать прямой экспортный маршрут для своего продовольствия товаров в страны Ближнего Востока и Южной Азии

Казахстан работает над созданием кратчайшего прямого пути доставки своего экспортного продовольствия на рынки стран Персидского залива, Ближнего Востока, Пакистана, Индии и побережья Восточной Африки. С этой целью будет запущено совместное предприятие с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports, которая является частью AD Ports Group (мировой лидер в области морской торговли и логистики).

Данная тема была рассмотрена в ходе встречи на прошлой неделе между заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным и Давудом Тафти, руководителем Simatech Shipping & Forwarding, входящей в группу AD Ports.

Основная задача совместного предприятия – поставка сельскохозяйственных товаров из казахстанского порта Курык в страны Персидского залива через иранские порты Амирабад и Бендер-Аббас.

Схема движения грузов может выглядеть так: три дня через Иран с доступом в иранские порты Амирабад, Бендер-Аббас, Бендер-Хомейни, Чабахар – порты ОАЭ Халифа, Фуджейра – далее во все порты Индии, Пакистана, Дальнего Востока, восточного побережья Африки.

Также, открываются возможности доставки товаров в европейские страны.

Базовыми портами станут Курык (Казахстан) и Халифа (ОАЭ). Эти два порта будут связаны всей необходимой инфраструктурой и обеспечены техникой.

Simatech Shipping & Forwarding владеет двумя сухими портами для консолидации и перекомпоновки грузов. Все это вкупе даст казахстанским экспортерам беспрецедентную возможность пересечь Иран за 2-3 дня.

По словам СЕО Simatech Shipping & Forwarding Давуда Тафти, компания уже закупила 4 судна с грузоподъемностью 7500 тонн каждое. Водоизмещение судов составляет 6 метров, они способны перевозить насыпные, контейнерные, а также генеральные грузы. В данное время судна находятся в порту Амирабад (на севере округа Бехшар, Иран).

В течение ближайших 2 лет компания планирует поставить 10 таких судов. Кроме того, недавно компания приобрела 45 грузовых автомашин и две баржи, способные перевозить 350 грузовых автомобилей каждая. В планах на ближайшие 4 месяца – довести число грузового автопарка до 200 единиц, в недалекой перспективе – до 1000.

Simatech Shipping & Forwarding является ведущей судовой управляющей компанией в Персидском заливе. Имеет большой флот, занимается поставками грузов из Ирана в арабские страны, Индию, Африку и Китай. Компания также имеет ряд коммерческих портов и терминалов в арабских странах.

На недавнем саммите ССАГПЗ-Центральная Азия в Джидде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность своей страны в кратчайшие сроки увеличить свой экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов.

В апреле 2023 года в ходе визита Премьер-Министра Республики Казахстан в Иран было подписано соглашение о развитии перевозок между портами Курык и Амирабад. Сейчас в этих портах завершаются работы по строительству инфраструктуры для зерновых терминалов. ///nCa, 8 августа 2023 г.

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