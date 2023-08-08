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Через полипропиленовый терминал Туркменбашинского морского порта отправлен груз в Россию и Турцию

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Химическая продукция нефтегазовой промышленности, пользующаяся большим спросом на мировом рынке, экспортируется через полипропиленовый терминал Туркменбашинского Международного морского порта, расположенный на туркменском побережье Каспийского моря, мощностью 120 000 тонн в год.

Как сообщает Туркменбашинский морской порта, 749,9 тонн высококачественной коксохимической продукции было экспортировано в Турцию через полипропиленовый терминал Хозяйственным обществом «Огузабат» по заказу турецкой компании «Bestway».

Также 1 350 тонн полипропиленовой продукции было экспортировано в Астраханскую область Российской Федерации по заказу казахстанской компании «Корсинтез».

Общая площадь полипропиленового терминала составила 62 000 квадратных метров, и все помещения были оборудованы таким образом, чтобы избежать повреждения полипропиленовых грузов из-за погодных условий в терминале.

В терминале портовые краны на стальных рельсах грузоподъемностью 64 тонны одновременно выполняют погрузочно-разгрузочные работы трех судов водоизмещением 5000 тонн.///nCa, 8 августа 2023 г. (источник фото – официальный вебсайт Туркменбашинского морского порта)

 

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