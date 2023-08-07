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Национальная нефтяная компания Абу-Даби приобретает 30%-ную долю Каспийского месторождения Азербайджана

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Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) находится на пороге приобретения 30% акций Апшеронского газоконденсатного месторождения в Каспийском море.

Соглашение будет подписано с SOCAR и TotalEnergies, которым принадлежат равные доли в месторождении. Обе компании продадут ADNOC по 15%-ной доле.

Общая стоимость сделки пока не разглашается.

После этой сделки акционерами “Апшерона” станут: SOCAR – 35%, Total Energies – 35%, ADNOC – 30%.

Апшеронское газоконденсатное месторождение расположено на Апшеронском архипелаге Южно-Каспийского нефтегазоносного бассейна, в 85-100 км к востоку от Баку в открытом море. Глубина моря в этом районе колеблется в пределах 350-550 м с северо-запада на юг. По предварительным оценкам, запасы углеводородов месторождения Апшерон составляют 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

О первой поставке газа с месторождения было объявлено в июле этого года.

Впервые на Каспии здесь планируется применение технологии “труба в трубе”. Сообщается, что платформа для добычи газа на Апшероне также уникальна по некоторым своим особенностям. /// nCa, 7 августа 2023 г.

 

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