Афганистан предлагает Казахстану и России принять участие в строительстве Трансафганской железной дороги



Афганистан предложил России и Казахстану принять участие в строительстве Трансафганской железнодорожной линии. Об этом сообщило афганское агентство “Хаама Пресс” 5 августа 2023 года.

Согласно сообщению, исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Нооруддин Азизи заявил средствам массовой информации в Астане, где он возглавлял афганскую делегацию на бизнес-форуме и выставке: «Мы приглашаем Россию и Казахстан присоединиться к этому проекту. На мой взгляд, речь идет не только об инвестициях в Афганистан, потому что эта железная дорога принесет пользу всем, и мы готовы принять рабочие группы из этих стран, чтобы вместе с ними рассмотреть этот проект».

Азизи также предложил создать в Кабуле координационный офис между Пакистаном, Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

Проект Трансафганской железной дороги – это совместная идея движения “Талибан”, Узбекистана и Пакистана. Маршрут будет проходить через Термез, Мазари-Шариф, Кабул и Пешавар. Меморандум о взаимопонимании по проекту уже подписан.

Строительство железнодорожного пути протяженностью 600 км обойдется примерно в 5 миллиардов долларов США, и на его завершение может уйти до 5 лет. /// nCa, 7 августа 2023 г.

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