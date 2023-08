О чем договорились Казахстан и Афганистан на встрече в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане в эти дни проходит казахстанско-афганский бизнес-форум. В столицу Казахстана прибыли более 200 предпринимателей Афганистана из разных отраслей экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открыли встречу заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и министр коммерции и индустрии Афганистана Нуриддин Азизи.

«Казахстан выступает за становление Афганистана как независимого, нейтрального, единого, мирного, демократического и процветающего государства. Мы заинтересованы в сохранении сложившихся торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном», – поприветствовал участников зампремьера РК.

Афганская сторона для улучшения геоэкономического положения страны предложила открыть представительства банков на территории обеих стран, создать пункты выдачи виз для предпринимателей, проводить деловые встречи, выставки и конференции, сократить сроки перевозок грузов в Казахстан и устранить существующие барьеры для торговли и транзита из РК.

Экспорт муки и зерна из Казахстана в Афганистан

Казахстан заявил о намерении сохранить и увеличить объемы поставки муки в Афганистан. Афганистан является доминирующим рынком муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта.

Практически все поставки казахстанской муки в Афганистан идут через территорию Узбекистана. За 4 месяца 2023 года в Афганистан через территорию Узбекистана отправлено более 450 тысяч тонн муки на сумму 150,8 млн долларов.

Поэтому начата работа по расширению возможностей транзитных перевозок в Афганистан для увеличения объемов экспорта и насыщения афганского рынка достаточным объемом товаров. Достигнута договоренность о скидке 30% на транзит грузов по территории Туркменистана в направлении Афганистана. Укреплены договоренности с Узбекистаном по предоставлению льготных условий на транзитные перевозки по территориям двух стран, для паритетных поставок муки и зерна в Афганистан.

Разнообразие экспортной корзины Казахстана

Казахстанская сторона отмечает тенденцию на диверсификацию экспортной корзины. По подсчетам Правительства РК, Казахстан может направить в Афганистан на 500 млн долларов товаров пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей.

Развитие торговли

Торговля между странами за 6 месяцев текущего года составила 343,6 млн долларов. Из них 334,5 млн долларов принадлежит казахстанскому экспорту. В апреле текущего года Правительство РК инициировало открытие торгового дома Казахстана в Афганистане. В ходе бизнес-форума казахстанская сторона заявила о готовности запустить аналогичный проект в Алматы совместно с афганскими производителями.

В свою очередь власти Афганистана попросили Казахстан о льготном тарифе на афганские товары, экспортируемые в нашу страну.

Взаимные инвестиции

С 2005 года общий объем притока инвестиций из Афганистана в экономику Казахстана составил около 11,7 млн долларов. Количество совместных предприятий, работающих в сфере торговли в Казахстане, составляет 52 предприятия.

Со своей стороны Афганистан заявил, что рассматривает возможности предоставления многочисленных налоговых льгот для инвесторов.

«Я искренне прошу и приглашаю уважаемых инвесторов с полной уверенностью инвестировать в Афганистан», – обратился к участникам встречи министр коммерции Нуриддин Азизи.

По его словам, есть инвестиционные возможности в области добычи полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, торговли и услуг.

Сотрудничество в сфере связи

Национальные операторы связи «Казахтелеком» и «Afghan Telecom» заключили договор о сотрудничестве.

Как считает глава Минторговли РК, операторы имеют значительный потенциал для консолидации технических возможностей и продвижения на новый уровень сотрудничества за счет транзита трафика через Афганистан в другие страны.

Гранты для студентов из Афганистана

В текущем году Казахстан готов выделить 30 грантов для студентов из Афганистана. Сегодня в Казахстане обучается более 450 афганских студентов.

Контракты на 190 млн долларов

На казахстанско-афганском деловом форуме в Астане подписаны экспортные контракты на общую сумму 190,8 млн долларов. По итогам встречи, заключено 15 договоров на поставку сельхозпродукции, муки и растительного масла, а также меморандум о сотрудничестве между Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур (Казахстан) и Балхским союзом дилеров масла (Афганистан). Наибольшее количество документов (9 контрактов) приходится на поставку масла.

