Движение “Талибан” модернизировало знаки и символику на границах с соседними странами

Правительство движения “Талибан” завершило реализацию плана по модернизации пограничных знаков и символики на границе с Ираном, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем.

Об этом упомянул исполняющий обязанности министра по делам границ и племен Ноорулла Нури в своем ежегодном докладе, сообщают афганские СМИ.

Он сказал, что смена знаков и символики была произведена в соответствии с указом лидера Исламского эмирата в рамках Комиссии по пограничному надзору. /// nCa, 3 августа 2023 г.

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