Трапезников: Объемы внешней торговли Туркменистана показали значительный рост

Экономический обозреватель по Туркменистану Валентин Трапезников озвучил данные о росте показателей экспорта страны за первые пять месяцев 2023 года.

Летом 2022 года Туркменистан, как и многие другие страны, начал постепенно отменять пандемийные ограничения, в том числе касающиеся торгово-экономических взаимоотношений с другими странами, в связи с этим объемы внешней торговли вновь начали расти и в настоящее время показатели постепенно возвращаются на допандемийный уровень 2019 года. Экономический обозреватель по Туркменистану Валентин Трапезников рассказал редакции CentralAsia.news о факторах роста и структурных изменениях экспорта продукции страны.

Основными импортерами туркменской продукции являются Китай, Россия, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Афганистан и Иран. Также Туркменистан осуществляет экспорт в Кыргызстан, Азербайджан и ряд других стран СНГ, Европы и Азии.

За первые пять месяцев 2023 года объемы внешнеторгового оборота Туркменистана составили более 8 миллиардов долларов, что на 8 процентов больше показателей аналогичного периода прошлого года. В то же время за 8 месяцев 2019 года объем внешнеторгового оборота составил 11 миллиардов долларов, а за все двенадцать месяцев 2022 года – 20 миллиардов. Таким образом, в перспективе объемы внешней торговли Туркменистана в текущем году имеют все шансы на то, чтобы превысить показатели и прошлого, и 2019 года. Это наглядно демонстрирует положительную динамику развития экономики Туркменистана и внешней торговли в частности.

Восстановление торговых связей с внешними партнерами Туркменистана позволило за период с января по май текущего года увеличить объемы экспорта Туркменской продукции до 5 миллиардов долларов, что на 3,5 процента больше аналогичного периода 2022 года.

В числе основных экспортных товаров Туркменистана на первом месте – природный газ (более 77,5 процентов совокупного экспорта страны). В условиях постепенно растущей мировой потребности в энергоносителях объемы экспорта туркменского газа за январь-май 2023 года выросли в среднем на 14,8 процента по отношению к прошлогодним показателям.

На втором месте по объему экспорта находятся продукты нефтепереработки – бензин, газо-бензин, нефтяной кокс, полимеры, авиакеросин. За первые пять месяцев этого года данной продукции было реализовано зарубеж более чем на 480 миллионов долларов.

Развитая электроэнергетическая промышленность Туркменистана позволяет не только обеспечивать электроэнергией собственное население и предприятия, но и экспортировать энергию в соседние страны. Объемы продажи Туркменистаном электроэнергии также продолжают расти: за период с января по май было продано на 10,8 процентов больше электроэнергии, чем в аналогичный период 2022 года, что составляет около 146 миллионов долларов.

Туркменистан продолжает демонстрировать устойчивый рост показателей экспорта своей продовольственной продукции в соседние страны. Так, Туркменистан становится одним из крупнейших поставщиков томатов на территории Содружества: за отчетный период 2023 года их было реализовано за рубеж на сумму в 78,7 миллионов долларов, что в среднем на 22 процента больше прошлогодних показателей.

Растут объемы поставок зарубеж из Туркменистана продукции химической промышленности, большую часть которой составляют минеральные удобрения. Так, за пять месяцев года объем экспорта удобрений превысил 76 миллионов долларов.

В числе прочих показателей роста объемов экспорта туркменской продукции можно отметить следующие факты:

– полимерной продукции (в т.ч. труб и шлангов) реализовано на 38,5% больше;

– изделий из пластмассы – на 66,7%;

– продукции легкой промышленности (хлопчатобумажная пряжа, ткани, готовые текстильные изделия, обувь, кожа, шерсть) реализовано на сумму около 200 миллионов долларов.