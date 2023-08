Трапезников: Объемы внешней торговли Туркменистана показали значительный рост

Экономика Туркменистана, что видно на примере показателей объемов внешней торговли, не только уверенно восстанавливается после периода значительного снижения активности 2020-2021 годов, но и диверсифицируется в сторону расширения списка торговых партнеров и перечня экспортируемых товаров.

