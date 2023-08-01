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Добровольный национальный обзор Туркменистана о ходе реализации Глобальной повестки дня в области устойчивого развития

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Государственная издательская служба Туркменистана опубликовала “Добровольный национальный обзор Туркменистана о ходе реализации Глобальной повестки дня в области устойчивого развития – 2023 год’.

Вот несколько графических изображений из 195-страничного документа:

С полным отчетом можно ознакомиться по этой ссылке:

Добровольный национальный обзор Туркменистана о ходе реализации глобальной Повестки дня в области устойчивого развития – 2023 год

https://turkmenistan.un.org/sites/default/files/2023-07/VNR-2023%20Turkmenistan%20Report%20RU%20%281%29.pdf

/// nCa, 31 июля 2023 г.

 

#Туркменистан, #ООН, #ЦУР, #устойчивое_развитие

 

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