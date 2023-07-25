Туркменский фруктовый Холдинг Miwe – история успеха садоводческой отрасли

Несколько лет назад ХО «Gök bulut», «Hemsaýa», «Miweli atyz», «Datly miwe» создали вместе единый холдинг – Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Miwe», специализация которого заключается в выращивании сырья для производства овощной, плодовой продукции, выработки сухофруктов. О деятельности компании рассказывает газета «Нейтральный Туркменистан».

Общая площадь садов АООТ составляет 1200 га – по 300 га от каждого акционера. Хозяйство компании располагается в Каахкинском районе Ахалской области.

Закладка промышленных посадок началась в 2019 году на основе привозного растительного материала из Турции, Испании, Италии. Всего выращивается три сорта яблони, пять – персика, есть обширные плантации хурмы. В прошлом году был получен урожай первой волны – собрано до 500 тонн плодов – яблок, сливы и груши, в том числе экзотической круглой – японской.

Одновременно с размещением посадок возводилась разветвлённая инфраструктура для полива всего этого хозяйства. Забор воды производится из Каракум-реки, откуда протянут 27 -километровый канал.

Холдинг располагает широкой сетью гидротехнических сооружений, которая включает водозаборную, насосные водоподъёмные станции, восемь водохранилищ, способных аккумулировать более 200 000 тонн воды для поэтапного отстаивания, водоочистные сооружения. К фруктовым посадка подведено капельное орошение вместе с минеральной подпиткой.

Автоматика контролирует весь процесс переработки, транспортировки и использования воды, при орошении учитываются потребности в воде различных видов культур.

По мере строительства новых объектов и посадок, расширяется и ирригационная система.

Сейчас продолжается возведение складских помещений, поднимаются теплицы по турецким технологиям, в том числе по выращиванию цитрусовых и банана.

Банановые оранжереи занимают 5 гектаров, их высота– свыше 9 метров, что соответствует росту экзотичного растения в высоту.

Но площадь банановой плантации закрытого грунта будет расширяться, как и тепличное хозяйство в целом. Для этого в хозяйственных обществах выделено по 80 гектаров, где будут построены современные, оснащённые специализированным технологическим оборудованием теплицы для выращивания овощей и другой продукции, в том числе экзотических фруктов. В ближайшем будущем предусматривается строительство собственного холодильного склада, производственного цеха по переработке сельхозпродукции.

За фруктовыми посадками, которые к настоящему моменту занимают 300 га, ухаживают свыше 240 специалистов – садоводов, агротехников, мирабов, инженеров оросительных сетей

Всего же на нынешнем этапе АООТ создало 340 рабочих мест.

Члены холдинга «Miweli atyz» и «Datly miwe» ранее специализировались на выращивании различных орехоплодных, и сейчас заняты производством сладкого и горького миндаля. В этой связи планируется ещё 105 га отвести на выращивание фисташки, крупноплодные богарные сорта которой закупаются в Турции.

Консультируют туркменских производителей эксперты из Голландии и Турции. Они помогают в процессах закупки саженцев, прививания растений, расчёта и организации эффективного полива, расположения сортовых пород, чтобы не происходило взаимное переопыление, анализа развития и рентабельного использования инфраструктуры, обогащения состава почвы, повышения профессионального уровня персонала.

Приёмы ухода – инновационные, например, покрытие деревцев частой лёгкой сеткой от прямого воздействия солнечных лучей и порчи плодов пернатыми. ///nCa, 25 июля 2023 г. (источник фото – газета “Нейтральный Туркменистан”)

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