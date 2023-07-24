Туркменистан разработает несколько документов, касающихся внешней политики страны

Туркменистан объявил о разработке нескольких руководящих документов, связанных с внешнеполитической деятельностью страны. Соответствующие предложения были представлены заместителем Председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым на заседании правительства в пятницу, 21 июля. В их числе:

1. Порядок международных мероприятий на вторую половину 2023 года.

2. «Приоритетные позиции Туркменистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций». В документе будут изложены инициативы и подходы страны к важнейшим вопросам глобальной повестки дня, касающимся обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития, экологии и охраны окружающей среды, изменения климата, здравоохранения и гуманитарной сферы.

3. Проект «Среднесрочной стратегии основных направлений внешней политики Туркменистана». Её подготовка будет осуществляться с учётом обстановки, сложившейся в различных регионах, в том числе сопредельных с регионом, геополитической конъюнктуры, а также на основе Концепции внешне­политического курса нейтрального Туркменистана на 2022–2028 годы.

4. Проект «Плана по активизации международного сотрудничества соответствующих государственных учреждений Туркменистана по борьбе с терроризмом на 2023–2025 годы». В данном аспекте имеются широкие возможности для интенсификации партнёрства с ООН, ЕС, ОБСЕ, ОИС, другими авторитетными организациями, а также с соседними и другими странами.

5. Проект «Программы развития международного сотрудничества Туркменистана в туристической отрасли на 2024–2025 годы». Программа будет нацелена на активизацию взаимодействия с международными туристическими организациями, обмен опытом с зарубежными партнёрами, проведение совместных мероприятий.

6. Проект «Концепции развития международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы». В документе будут отражены мероприятия по поддержке местных товаропроизводителей, предпринимателей и профильных структур.

Президент Сердар Бердымухамедов, одобрив представленные предложения, подчеркнул, что, будучи привержен политике миролюбия, позитивного нейтралитета и широкого конструктивного сотрудничества, Туркменистан будет и впредь развивать плодотворные многоплановые связи с государствами планеты и авторитетными международными организациями.

Также глава государства указал на необходимость самой серьёзной и ответственной подготовки к участию в очередной, 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, тщательной проработки Приоритетных позиций Туркменистана, которые будут на ней озвучены.

Также, Бердымухамедов выразил уверенность в том, что реализация предусматриваемых мер придаст новый импульс и наполнение взаимовыгодному сотрудничеству в двустороннем и многостороннем форматах, послужит укреплению эффективного партнёрства с международными организациями. ///nCa, 24 июля 2023 г.

#Рашид_Мередов, #Туркменистан, #внешняя_политика