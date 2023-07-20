Генеральный секретарь ССАГПЗ: Саммит ССАГПЗ-Центральная Азия свидетельствует о сотрудничестве и партнерстве

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассем Мохаммед Албудайви назвал проведение саммита ССАГПЗ и стран Центральной Азии фундаментом для установления отношений между двумя регионами, реальным показателем сближения и партнерства. По его словам, саммит открывает большие возможности к сотрудничеству и обмену опытом.

В своем выступлении Албудайви пояснил, что Генеральный секретариат недавно инициировал стратегический диалог со странами Центральной Азии, а Совет министров одобрил план стратегического диалога и партнерства между двумя сторонами и распорядился заключить меморандумы о взаимопонимании и разработать планы совместных действий.

Генеральный секретариат провел первую совместную министерскую встречу стратегического диалога между ССАГПЗ и странами Центральной Азии в сентябре 2022 года с участием министров иностранных дел Саудовской Аравии и стран Центральной Азии.

Генеральный секретарь ССАГПЗ поблагодарил Хранителя двух священных мечетей короля Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда и Его Королевское высочество принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдель Азиза, наследного принца и премьер-министра, за организацию Королевством этого первого исторического саммита.

Албудайви указал, что на саммите были рассмотрены взгляды обеих сторон по региональным и международным проблемам. Представители обоих регионов единодушно согласились с важностью координации политических позиций и сотрудничества на международных площадках.

Был утвержден совместный план действий между ССАГПЗ и странами Центральной Азии, предусматривающий диалог во всех областях, а также цели и механизмы достижения договоренностей.

Кроме того, между двумя сторонами было проведено несколько предварительных встреч – в первую очередь встреча по экономике, торговле и инвестициям – в дополнение к культуре и средствам массовой информации, сотрудничеству в области здравоохранения, делам молодежи и спорта.

Албудайви заявил, что ССАГПЗ окажет всю необходимую поддержку для открытия каналов диалога со странами Центральной Азии. ///Saudi Press Agency, 19 июля 2023 г.