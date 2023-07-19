Туркменские ученые разрабатывают ноу-хау в области безотходного производства

Ученые Центра технологий Академии наук Туркменистана ведут активную работу по внедрению принципов безотходного производства в пищевой и строительной индустрии.

Сладости из полезных отходов

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», в настоящее время в лабораториях отдела биотехнологий идёт работа над проектами, сфокусированными на создание высококачественных пищевых продуктов, которые обладают не только отменными вкусовыми характеристиками, но и свойствами, полезными для здоровья человека.

Например, в числе наиболее востребованных популярных пищевых продуктов, разработанных с учётом современных биотехнологий питания, – кондитерские изделия, обладающие целебными и лечебно-профилактическими свойствами.

В их составе продукты исключительно растительного происхождения, а именно: отходы из корок арбуза, дыни, кожуры граната, а также семена тыквы, кунжута и ряд других пищевых компонентов.

В данной технологии использовались отвары и настои из сушёных корок, варенья, твёрдые фрагменты мякоти, внутренняя часть кожуры, которые обладают максимумом целебных свойств.

Уже готовы первые образцы мягких конфет, леденцов, пастилы и других видов кондитерских изделий, разработанных на основе безотходного производства, которое сейчас проходит необходимые стадии усовершенствования.

Стройматериалы из серы

В лаборатории отдела производства и сбережения энергии Центра технологий продолжается разработка состава серополимерного бетона (СПБ).

Разработка состава серополимерного бетона (СПБ) осуществляется непосредственно на основе отхода «кек» производства серной кислоты из сернистого газа, степного кварцевого песка, а также пиролизного остатка полимерного производства Киянлынского завода.

Использование отходов серы при производстве серобетона в ряде случаев более эффективно, чем непосредственно самой элементарной серы, поскольку карбонатные частицы в его составе играют роль модификатора в процессе согласования компонентов вяжущего или смеси, а сера играет роль катализатора реакции углеводородных соединений.

Основным преимуществом СПБ является то, что для его производства не используется вода, а его повторное восстановление является безотходным процессом.

Для получения СПБ с высокими стабильными свойствами было определено наилучшее соотношение минеральных компонентов (отвердителя, модификатора и наполнителя), которое может обеспечивать улучшенные потребительские характеристики инновационного строительного материала.///nCa, 19 июля 2023 г.