Узбекистан, Афганистан и Пакистан проводят заключительный этап переговоров по Трансафганскому коридору

Железнодорожные ведомства Афганистана, Пакистана и Узбекистана проводят заключительный этап переговоров по Трансафганской железнодорожной линии, сообщает Информационно-аналитический медиа центр АО “Узбекистон темир йуллари” (Узбекские железные дороги).

Трансафганская железнодорожная линия является масштабным проектом, который откроет новые перспективы для транспортного сотрудничества и развития в регионе. Она позволит установить прямое железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Пакистаном через территорию Афганистана, обеспечивая более эффективную торговлю и логистику, отмечают в ведомстве.

В ходе текущих переговоров делегации обсуждают различные аспекты проекта, включая механизмы привлечения финансирования, строительство, технические детали и сроки реализации.

Источник подчеркивает, что данный проект также способствует укреплению политических и экономических связей между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном. Он открывает двери для более тесного сотрудничества, обмена опытом и ресурсами, а также расширения сферы взаимодействия между странами региона.

Протяжённость Трансафганской железной дороги по маршруту Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар составит 774 км. Ранее узбекские сми сообщали, что вдоль линии предусмотрено строительство 1 212 дополнительных объектов (включая 336 мостов и 5 тоннелей), 785 км ЛЭП и 790 км линий связи.

В текущему году в Ташкенте был создан проектный офис с целью привлечения международной консалтинговой компании для проведения переговоров с инвесторами. Также разработана цифровая модель данной трассы. ///nCa, 18 июля 2023 г.

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