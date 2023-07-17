Туркменские автогонщики заняли призовые места на ралли Шелковый Путь-2023

На Красной площади в Москвы 15 июля состоялась церемония торжественного финиша Международного ралли «Шелковый путь» 2023 года, организованная Департаментом спорта города Москвы в год 100-летия Московского спорта.

В общей сложности дистанция 9-дневной гонки составила 5 228 километров, а маршрут соревнования охватил 13 регионов Российской Федерации.

В спортивной дисциплине ралли-рейд Т2 представители Федерации автомобильного спорта Туркменистана на автомобиле Nissan Patrol Мердан Тойлыев и Шохрат Тойлыев заняли второе место со временем 32 часа 18 минут.

Другой туркменский экипаж в составе Максатмырата Данатарова и Дидара Оразмедова, которые также являются членами Федерации автоспорта, финишировал третьим, уступив 2 часа 34 минуты победителям второго места.///nCa, 17 июля 2023 г.

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