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Туркменистан участвует в крупнейшей международной выставке в Афганистане

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Группа туркменских бизнесменов принимает участие во 2-й национальной и международной выставке-ярмарке Имама Абу Ханифы в Кабуле, сообщает Посольство Туркменистана в Афганистане.

2-я национальная и международная выставка Имама Абу Ханифы, организованная Торгово-инвестиционной палатой Афганистана, продлится с 16 по 22 июля.

Выставка направлена на продвижение афганской продукции, поддержку национальных инвесторов, укрепление отношений между национальными и международными деловыми кругами. Здесь представлена различная местная продукция таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство, изделия народных промыслов, медицинские приборы, медикаменты и другие товары.

Свои павильоны также открыли промышленники из Ирана, Туркменистана, Турции, Пакистана и ряда других стран.

Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд, заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам, выступил на церемонии открытия выставки. Он подчеркнул важность смотра для демонстрации промышленной и сельскохозяйственной продукции страны широкой публике.

По его словам, правительство инициировало серию выставок, как внутри страны, так и за рубежом, чтобы представить промышленную и сельскохозяйственную продукцию Афганистана.

Он подчеркнул, что данная выставка,  является самым крупным выставочным мероприятием в Афганистане на сегодняшний день, где экспонируется порядка 600 разнообразных индустриальных и сельскохозяйственных товаров. ///nCa, 17 июля 2023 г. (источник фото – Посольство Туркменистана в Афганистане, Генеральное Консульство Туркменистана в Герате)

 

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#2-я_национальная_и_международная_выставка_Имама_Абу_Ханифы

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