Руководители судебных экспертиз из Центральной Азии совершили ознакомительную поездку в Грузию

Высокопоставленные руководители судебной экспертизы из Центральной Азии посетили с ознакомительным визитом судебно-экспертные учреждения Грузии в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта «Обеспечение Правопорядка в Центральной Азии (LEICA)», который стал эффективной платформой для развития регионального сотрудничества и обучения между криминалистическими сообществами Центральной Азии и Грузии.

Как сообщает проект LEICA, в состав делегаций вошли по два представителей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Целью визита было содействие обмену знаниями и сотрудничеству между странами-участницами и Грузией, направленное на повышение качества судебно-экспертных услуг и продвижение международных стандартов аккредитации.

В Тбилиси делегацию встретили директор судебно-криминалистического департамента (ЭКД) Министерства внутренних дел и начальник Национального бюро судебной экспертизы (НБЭ). В ходе визита гости из Центральной Азии получили возможность ознакомиться со штаб-квартирой и центральными лабораториями ЭКД и НБЭ, получив полезные сведения об их деятельности.

Они также посетили службы кинологической экспертизы и осмотра места происшествия, отделы судебной медицины и инженерно-криминалистической экспертизы, что еще больше расширило их представление о комплексном криминалистическом ландшафте Грузии.

Особым событием ознакомительной поездки стало посещение делегацией регионального департамента судебной экспертизы НБЭ в Кутаиси и службы криминалистики ЭКД в Батуми. Эти региональные учреждения демонстрируют децентрализацию судебно-экспертных служб в Грузии, подчеркивая стремление страны обеспечить доступность и эффективность судебно-экспертных услуг во всех ее регионах.

Грузинские коллеги поделились своим опытом и знаниями о внедрении современной системы судебно-экспертных служб в стране.

Данная ознакомительная программа представляет собой значительный шаг вперед в укреплении международного сотрудничества и содействии постоянному совершенствованию судебно-экспертных учреждений в Центральной Азии.

Проект LEICA был запущен 1 сентября 2020 года и продлится до 31 августа 2024 года. Целью проекта является повышение потенциала ключевых государственных ведомств в Центральной Азии в их борьбе с терроризмом путем оказания технической помощи на национальном уровне на основе углубленного анализа потребностей каждой страны, а также тематических тренингов на региональном уровне.///nCa, 17 июля 2023 г.

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