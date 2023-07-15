Туркменистан активизирует работу по разработке Меморандума о внешнеторговом режиме

В ходе расширенного заседания правительства в пятницу, 14 июля, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру Х.Гелдимырадову, который курирует экономический и финансовый блок, подготовить «Меморандум о внешнеторговом режиме Туркменистана».

Этот шаг является частью процесса вступления Туркменистана в члены Всемирной торговой организации (ВТО).

В мае текущего года Туркменистан посетила делегация ВТО высокого уровня. Представители ВТО провели ряд встреч в министерствах финансов и экономики, иностранных дел, торговли и внешнеэкономических связей, в Центральном банке и Банке внешнеэкономической деятельности, в ходе которых рассмотрены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

В июне в Туркменистане была сформирована Рабочая комиссия по разработке Меморандума о порядке внешней торговли Туркменистана, а также утверждён её состав.

Согласно требованиям ВТО, меморандум предоставляет собой исчерпывающий обзор режима внешней торговли присоединяющегося правительства, включая соответствующие статистические данные. Он должен быть представлен в определённой форме. Как правило, меморандум включает такие разделы, как экономика, экономическая политика и внешняя торговля; правовые основы введения и применения политики, влияющей внешнюю торговлю товарами и услугами; политика, влияющая на торговлю товарами, в том числе правила экспортного и импортного регулирования в присоединяющейся стране.

Представление всеобъемлющего и точного документа значительно облегчает последующие этапы процесса присоединения.

В 2020 году Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя, а в 2022 году страна подала заявку на полноправное членство. В результате Туркменистану был предоставлен статус присоединяющейся страны (активный наблюдатель) к ВТО. ///nCa, 15 июля 2023 г.