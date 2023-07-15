Посольство Франции в Ашхабаде провело прием по случаю Национального праздника

14 июля 2023 года посол Франции Филипп Мерлен провел в Ашхабаде прием по случаю Национального праздника своей страны (Fête Nationale Française).

Это годовщина штурма Бастилии в 1789 году во время Французской революции, также известная как День взятия Бастилии.

Ниже приводится полный текст выступления посла Филиппа Мерлена:

Уважаемый Министр, Дорогие туркменские друзья, Уважаемые французские соотечественники и граждане наших партнеров в Европейском Союзе, Уважаемые коллеги из дипломатического сообщества,

Меня зовут Филипп МЕРЛЕН. Я являюсь новым послом Франции в Туркменистане. Я вручил свои верительные грамоты Его Превосходительству Президенту Сердару БЕРДЫМУХАМЕДОВУ 19 июня. Ранее я уже работал послом в этой части мира, в ряде стран, включая Афганистан, а также дважды в Организации Объединенных Наций.

Мне очень приятно пригласить вас сегодня вечером на празднование Национального праздника Франции вместе с моими коллегами из небольшой, но динамичной и высокопрофессиональной команды Посольства.

Мы празднуем 14 июля не День взятия Бастилии, а память и наследие Праздника конфедерации 14 июля 1790 года. Через год после начала революции 1789 года этот гигантский праздник объединил французов в духе примирения и национального согласия. Целая программа, над которой, несомненно, придется поразмыслить в 2023 году…

Быть послом Франции в Туркменистане – это, конечно, большая честь и волнующая задача.

Франция и Туркменистан имеют давнюю историю, подпитываемую страстью Франции к обширному региону, который вдохновлял мечты о «Таинственном Востоке». Сын знаменитого фотографа Надара, Поль НАДАР, привез замечательную серию фотографий из поездки в тогдашний Туркестан в 1890 году, которые доступны онлайн на открытой платформе наследия Министерства культуры Франции; некоторые из них можно увидеть во Французском Институте в Ашхабаде. [Вы можете увидеть некоторые из них на экране позади меня].

Со времени исторического визита Президента Франсуа МИТТЕРРАНА 27 апреля 1994 года, почти тридцать лет назад, наши отношения неуклонно развивались. В частности, французские компании заложили камни, если можно так выразиться, в строительстве этой удивительной столицы, Ашхабада. Например, именно компания Bouygues Turkmen построила этот великолепный отель, в котором мы находимся сегодня вечером.

Но быть послом Франции в Туркменистане в 2023 году также характеризуется очень напряженной обстановкой. В основе политических отношений между нашими двумя странами лежит их совместное членство в Организации Объединенных Наций и уважение к обязательствам, принятым через инструменты и организации системы ООН, в том числе, конечно, в области прав человека.

Франция была одним из авторов резолюций Генеральной Ассамблеи, признающих и подтверждающих постоянный нейтралитет Туркменистана. Мы придерживаемся основополагающих принципов Устава Организации Объединенных Наций, которыми являются уважение суверенитета и территориальной целостности государств и отказ от преступления агрессии. И к сожалению, именно разрушительную и бесчеловечную агрессивную войну ведет Россия с 24 февраля 2022 года против Украины.

К счастью, на более позитивной ноте, глобальный кризис здравоохранения, вызванный пандемией COVID-19, отступает. В этой связи я хотел бы отдать должное работе моей предшественницы, посла ГИНЕЛЬ, которой удалось сохранить связи с французским сообществом и нашими туркменскими партнерами в этих очень сложных обстоятельствах.

Таким образом, заложены рамки для дальнейшего расцвета наших отношений.

Политические консультации между министерствами иностранных дел состоялись в 2023 году и заложили основу для будущего диалога между нашими политическими властями.

Французская бизнес-организация MEDEFi, имеющая партнерское соглашение с Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана, организовала 16 и 17 марта весьма успешный визит французских компаний, таких как Airbus, Alstom, Conseil santé, Dassault Aviation, Geismar, Poma SAS и Technip Energies. А также Bouygues, Thales, MBDA, Total Energies, CLAAS, Schneider Electric и IN Groupe, которые являются нашими щедрыми спонсорами сегодня вечером и которым я выражаю особую благодарность. И я не могу забыть наших спонсоров из Туркменистана, компанию Tylla Nal и ресторан La Tartine.

Франция и ее компании готовы поддержать Туркменистан на выбранном им пути развития в таких областях, как энергоресурсы, включая устранение последствий выбросов метана и возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, инфраструктура и транспорт, в частности, укрепление срединного логистического коридора, управление ценными водными ресурсами и безопасность.

Перебазированный и более активный, чем когда-либо под руководством Ромена ГУВЕРНЕ, Французский Институт в Туркменистане, помимо преподавания языка, управляет сетью Франкофонии (около пятнадцати посольств и компаний, около двадцати местных учреждений) и открывает окна через дискуссии и новые формы художественного выражения, некоторые в сотрудничестве с нашими друзьями из Представительства Европейского Союза и Германии. Посещайте этот Институт, используйте его!

Сегодня, как никогда ранее, для обеспечения целостности и независимости стран Центральной Азии, ответственного доступа к источникам энергии и связи между Востоком и Западом, Туркменистан является ключевым игроком в обеспечении стабильности, независимости и устойчивого развития региона, а также важнейшим партнером Европейского Союза. Франция будет на его стороне.

Виктор Гюго писал: «14 июля – праздник всех народов».

Так пусть он будет нашим сегодня!

Да здравствует Республика!

Да здравствует Франция!

Да здравствует французско-туркменская дружба!

/// nCa, 15 июля 2023 г.

Несколько фотографий с банкета:

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