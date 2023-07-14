В Астане подвели итоги Центральноазиатского форума по безопасности и сотрудничеству

14 июля в Астане завершил свою работу Центральноазиатский форум по безопасности и сотрудничеству «Азия в меняющемся мире: повестка для будущего», сообщает Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Итоги двухдневных насыщенных дискуссий озвучил директор КИСИ Еркин Тукумов.

По словам директора, форум достиг поставленных целей по продвижению регионального сотрудничества посредством обмена идеями и совместного поиска новых решений по наиболее актуальным вопросам безопасности в Азии. В форуме приняли участие ведущие эксперты научно-исследовательских центров, политики и дипломаты из 25 стран и ряда авторитетных международных организаций. Состоялись плодотворные интеллектуальные дискуссии, в ходе которых были рассмотрены современные геополитические тенденции, определены контуры возникающих рисков, вызовов и угроз, а также перспективы открывающихся возможностей.

Эксперты отметили растущую турбулентность на международной арене. На этом фоне наблюдается подъем Азии и усиление роли ведущих азиатских стран в мировой экономике. Как показывает мировой опыт, успешное развитие государства невозможно без стабильности, единства общества и модернизации государственного управления. На это направлены проводимые Президентом Касым-Жомартом Токаевым политические и экономические реформы, которые способствуют поступательному развитию Казахстана и в целом служат важной основой для общественного прогресса и укрепления роли и авторитета Казахстана в Центральной Азии и на международной арене.

«Мы отчетливо понимаем, что преобразование и демократизация нашего общества, а также конкурентоспособность и устойчивость экономики являются жизненно важными для нашего успеха и успеха Центральной Азии», – добавил директор КИСИ.

Особое внимание в ходе форума уделялось роли малых и средних государств, их взаимодействию с глобальными игроками и друг с другом. Еркин Тукумов отмечает, что важную роль на современном этапе в укреплении отношений между странами региона должны играть аналитическое и экспертное сообщества: «Есть три ключевые перспективы для средних государств Азии. Первая – георегиональность, когда географическое положение становится преимуществом. Вторая – множественность культуры и идентичности, где есть общая история, культура и ценности с разноплановыми цивилизационными векторами. И третья – наличие «не глобальных”, но осуществимых целей, направленных на взаимодействие с соседними государствами».

Директор отметил, что сейчас придается большое значение эффективности форматов Центральная Азия+. «Мы считаем, что понятие “большой игры” должно уйти в прошлое, вместо которого должна прийти концепция “большой выгоды” для усиления будущего взаимовыгодного сотрудничества. Это может быть реализовано, если мы будем следовать видению, что “успех Центральной Азии как региона есть успех каждой отдельной страны”», – заявил директор КИСИ.

Е. Тукумов привел в качестве одного из примеров регионального сотрудничества отношения Казахстана с соседними странами и странами, расположенными за Каспийским морем, для интенсивной работы по Срединному коридору. Взаимодействие между макрорегионами Азии особенно актуально в вопросе построения новой архитектуры связей на фоне текущей геополитической ситуации.

«Сегодня необходимо стимулировать инвестиции для развития Срединного коридора и достижения выгоды для стран и регионов, через которые он проходит. Особенно важно расширить сотрудничество между регионами для выработки «школы стратегической мысли». Проблема создания международного механизма обмена технологиями и идеями является жизненно важной с точки зрения обеспечения устойчивости коридора. Растущая численность населения вызывает проблемы воды, что означает, что государства должны перейти к более рациональным и эффективным практикам использования воды», – сказал Тукумов, добавив, что в качестве способа обеспечения реализации этой идеи Казахстан предлагает создать Международный водно-энергетический консорциум в Центральной Азии для решения этой острой проблемы.

«Расширение спектра и глубины мер по укреплению доверия между странами должно стать приоритетным направлением дальнейшего развития внешней политики. Каталог мер СВМДА по новым вызовам и угрозам может служить хорошей основой. Поэтому 28 государств-участников могут наполнить меры по укреплению доверия конкретными действиями», – добавил директор КИСИ.

Тукумов подчеркнул роль ШОС, ОТГ, БРИКС, ЕАЭС. Эти организации, по его словам, способны сформировать условия для того, чтобы Центральная Азия стала новым центром притяжения и трансформации. Гармонизация работы этих международных организаций может оказать значительное влияние на строительство устойчивого экономического партнерства на всем евразийском континенте. Это может стать дорожной картой для расширения и укрепления торговых отношений, содействия более тесному сотрудничеству в сфере энергетики и окружающей среды, углубления цифрового сотрудничества, а также культурных и гуманитарных связей. ///nCa, 14 июля 2023 г. (источник фото – КИСИ)

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