Французский Институт в Туркменистане приглашает на выставку цифрового искусства «Escape»

Французский Институт в Туркменистана приглашает посетить выставку цифрового искусства «Escape, путешествие в сердце цифровых культур».

Выставка Escape, путешествие в сердце цифровых культур, предлагает увлекательное и образовательное путешествие в мир цифровых культур с помощью примерно тридцати творческих работ, сочетающих в себе цифровые произведения искусства, документальные фильмы, видеоигры и дополненную реальность, 14 из которых представлены в Ашхабаде.

Выставка направлена на то, чтобы посетители лучше поняли перемены, вызванные цифровой революцией, и ознакомились с основными концепциями, такими как: #Веб, #социальные сети, #алгоритмы, #данные, #ГАФАМ, #хакер, #мэйкер, #фиктивные новости, #искусственный интеллект, #трансгуманизм и т.д.

Современный мир приглашает обывателя постоянно подключиться к всемирной паутине. Выставка Escape уникальна тем, что приглашает нас взглянуть на цифровой мир критическим взглядом, отойти в сторону и на мгновение вырваться из его влияния, нажав на кнопку “Escape”.

Выставка включает три раздела: это История Интернета, Война Больших Данных и контроль над ними, от фиктивных новостей до кибернаблюдения; и, наконец, Цифровом Человечество и его место в новой материальной и виртуальной экосистеме.///nCa, 13 июля 2023 г.