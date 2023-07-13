News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Французский Институт в Туркменистане приглашает на выставку цифрового искусства «Escape»

Французский Институт в Туркменистане приглашает на выставку цифрового искусства «Escape»

By

Французский Институт в Туркменистана приглашает посетить выставку цифрового искусства «Escape, путешествие в сердце цифровых культур».

Выставка Escape, путешествие в сердце цифровых культур, предлагает увлекательное  и образовательное путешествие в мир цифровых культур с помощью примерно тридцати творческих работ, сочетающих в себе цифровые произведения искусства, документальные фильмы, видеоигры и дополненную реальность, 14 из которых представлены в Ашхабаде.

Выставка направлена на то, чтобы посетители лучше поняли перемены, вызванные цифровой революцией, и ознакомились с основными концепциями, такими как: #Веб, #социальные сети, #алгоритмы, #данные, #ГАФАМ, #хакер, #мэйкер, #фиктивные новости, #искусственный интеллект, #трансгуманизм и т.д.

Современный мир приглашает обывателя постоянно подключиться к всемирной паутине. Выставка Escape уникальна тем, что приглашает нас взглянуть на цифровой мир критическим взглядом, отойти в сторону и на мгновение вырваться из его влияния, нажав на кнопку “Escape”.

Выставка включает три раздела: это История Интернета, Война Больших Данных и контроль над ними, от фиктивных новостей до кибернаблюдения; и, наконец, Цифровом Человечество и его место в новой материальной и виртуальной экосистеме.///nCa, 13 июля 2023 г.

 

Related posts:

  1. Первые леди Турции и Азербайджана посетили показ мод и выставку туркменского национального прикладного искусства
  2. French Institute in Turkmenistan invites to the digital art exhibition “Escape”
  3. В Ашхабаде состоится первая в Туркменистане выставка современного искусства
  4. ЕБРР в Туркменистане приглашает бизнесменов в Школу экспорту
  5. Французский институт в Ашхабаде встретится онлайн с известным канадским писателем
  6. Французский институт объявил о весенней сессии экзаменов DELF/DALF 2022
  7. Французский институт в Ашхабаде объявляет об открытии осенней сессии учебных курсов
  8. В Туркменистане проводится международный фестиваль ремесленничества и искусства
  9. Временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Туркменистане г-н Абдулазиз Алхашеми посетил Институт международных отношений МИД Туркменистана
  10. Формирование нашего цифрового будущего
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan