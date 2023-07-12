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Туркменские медики провели сложную детскую операцию по инновационной методике

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В Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребёнка впервые в Туркменистане проведена ортопедическая операция методом Пембертона жителю Лебапского велаята Атаджану Шохрадову в возрасте 5 лет, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Новый метод был освоен туркменскими специалистами год назад во время визита в Туркменистан профессора Винсент Фримбергера, доктора клиники Dritter Orden города Мюнхен (Германия).

Целью визита было внедрение в практику туркменских коллег метода Пембертона, применяемого при сложных заболеваниях тазобедренного сустава.

Кроме того, Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова НКЦ ОЗМР подарен комплект необходимых хирургических инструментов для проведения ортопедической операции методом Пембертона.

В эти дни специалисты Международного кардиологического центра Дирекции Международных медицинских центров, Научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребёнка вместе с новой операцией провели 10 кардиохирургических, ортопедических, нейрохирургических операций детям с врождённым пороком сердца, заболеваниями опорно-двигательной системы, врождёнными заболеваниями центральной нервной системы.

Самому маленькому пациенту  – Аймелек Максадовой, жительнице города Газочак Лебапского велаята – всего три месяца. В Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребёнка ей была проведена нейрохирургическая операция.

Состояние всех детей после оперативного лечения удовлетворительное. Они направлены под присмотр семейных врачей по месту жительства и проходят плановую поэтапную реабилитацию.

Все дети, прошедшие хирургическое лечение в лучших клиниках страны, находятся под патронатом Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

На сегодняшний день за счёт финансовых средств Фонда проведено более 140 медицинских операций различной сложности, более 50 детишек прошли медосмотры и для них закуплены различные средства медицинского назначения. ///nCa, 12 июля 2023 г.

 

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