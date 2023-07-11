Производитель электроники Aýdyň gijeler – история успеха государственно-частного партнёрства в Туркменистане

Предприятие «Aýdyň gijeler» было создано в июле 2015 года совместно с Министерством промышленности и строительного производства Туркменистана с долей в Уставном фонде, равной 49 процентам. О том, как работает крупнейший в стране производитель электронной техники и IT-технологий рассказал газете «Нейтральный Туркменистан» генеральный директор компании Хыдырберди Абдурахманов.

Компания была создана в целях создания и развития на инновационной основе конкурентоспособной, оснащённой высокими технологиями, электронной и электротехнической промышленности, производства электронных и электротехнических товаров, ориентированных на внутренний и внешний рынки, а также наращивания экспортного потенциала страны.

С 2017 года Aýdyň gijeler начала выпускать светодиодные лампы различного размера мощностью от 3 ватт до 96 ватт, с годовой производственной мощностью 8 миллионов 440 тысяч единиц.

В 2019 году приступили к выпуску прожекторов для скоростных автомобильных дорог мощностью от 50 ватт до 210 ватт – 125 тысяч единиц в год.

В 2020 году началось производство 4K телевизоров различных диаметров – 32, 42, 55, 65 дюймов под брендами «Tolkun», «Zemin» и «Älem» объёмом 100 тысяч единиц в год.

Производство моноблоков марки «Şowly» и планшетов марки «Aýtab» составляет 100 тысяч единиц в год, кондиционеров марки «Mylaýym» – 30 тысяч единиц, роутеров марки «Uçgun» 40 тысяч единиц, диспенсеров воды (кулеров) под торговой маркой «Teşne» – 20 тысяч единиц, смартфонов марки «Milli» – 50 тысяч единиц и мобильных телефонов марки «Körpe» – 1 млн. штук в год. Также предприятие выпускает учебные компьютеры для детей с годовым объёмом производства 250 тыс. единиц, нетбуки и планшеты для учащихся первых классов.

На сегодняшний день ХО «Aýdyň gijeler» владеет 7 производственными корпусами.

С 2023 года ХО «Aýdyň gijeler» производит все виды банковских карт и сим-карты с локальной платёжной системой «Altyn asyr», одобренные АО «НСПК» (Национальной системой платёжных карт), чипмодули которых сертифицированы международной компанией БПЦ, с годовым объёмом производства 5 миллионов единиц.

ХО «Aýdyň gijeler» также предлагает своим клиентам самые передовые решения на основе SMART-карт.

В настоящее время ХО «Aýdyň gijeler» является одной из самых развитых частных компаний Туркменистана в области электроники и IT-технологий. ///nCa, 11 июля 2023 г.