Украинская компания приступила к строительству подземных коллекторов в Ашхабаде



Одно из структурных подразделений, входящих в состав украинской строительной ассоциации «Интербудмонтаж», специализирующейся на строительстве тоннелей и метро, приступило к строительству систему подземных дренажных коллекторов в Ашхабаде, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

По словам главного инженера мэрии Ашхабада Арслана Амангельдыева, цель инженерных сооружений нового проекта, состоит в том, чтобы грунтовая вода ушла из верхних горизонтов почвы на территориях активно застраивающихся окраин столицы.

Проект стартовал в начале этого года. В первые месяцы продолжались подготовительные, землеустроительные и проектные изыскания, другие организационные мероприятия, работа с документацией.

Всего до 2030 года планируется построить три дренажно-коммуникационных тоннеля диаметром 3 метра на глубине от 12 до 20 метров:

• Первый проляжет вдоль проспекта им. Гурбансолтан эдже, где подземный канал окажет влияние на площадь в 90 гектаров, и будут исключены подтопления жилищных и административных объектов.

• Второй рассчитан на защиту строений в коттеджном пригороде столицы Чоганлы и протянется от здания автотерминала до канало-очистных сооружений КОС-300 за городом, где собранная коллекторно-дренажная вода будет очищаться и использоваться на ирригацию.

• И третий канал пройдёт по территории Шор-Гарадамака до канало-очистных сооружений КОС-300.

Компания «Интербудмонтаж» уже имеет опыт реализации подобных проектов в Туркменистане. Так, в 2003-2016 года в Ашхабаде возводился подземный дренажно-коммуникационный тоннель, в верхней части которого были размещены инженерные сети – электрические, водопроводные и телекоммуникации, а нижняя была предназначена для сбора и вывода за пределы города канализационных, ливневых и грунтовых вод.

Общая протяжённость тоннелей составила 18 километров, диаметр бетонных галерей – до шести метров.

Кроме того, были построены сбросные тоннели трёхметрового диаметра протяжённостью 13 километров, соединённые в единую кольцевую систему, объединившую канализационные коллекторы, из которых бытовые стоки и грунтовые воды самотёком транспортировались к месту дальнейшей очистки.

Система протягивается за город на очистные сооружения, обеспечивающие механическое и биологическое очищение вод: стоки избавляются от нерастворимых примесей, загрязнений минерального и органического происхождения, мелких частиц, проходят многокамерную анаэробную и аэробную обработку.

Затем очищенная вода отделяется от активного ила и направляется в Туркменское озеро «Altyn asyr». Ее используют для полива технических культур, а обезвоженный ил – как экологически чистое удобрение.

Благодаря этим сооружениям из ряда этрапов столицы ушла вода, и в целом под Ашхабадом понизился уровень грунтовых вод.

Сооружение призвано внести существенный вклад в сохранение благополучной экологической обстановки столицы, рациональное использование воды и поддержание санитарно-эпидемиологической безопасности. Подобные сооружения, уже функционирующие и которые будут возведены, направлены на повышение надёжности городских сетей канализации, водоснабжения, электроснабжения, связи, улучшение условий их эксплуатации. ///nCa, 6 июля 2023 г.