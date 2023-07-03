Товарооборот между Беларусью и Туркменистаном в 2022 году вырос на 46,6%

В 2022 году товарооборот между Беларусью и Туркменистаном увеличился на 46,6%. Белорусско-туркменское торгово-экономическое сотрудничество имело положительную динамику несмотря на действовавшие в 2022 году пандемийные ограничения. Об этом в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» заявил Посол Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслав Бескостый.

В текущем году, ознаменованном 30-летием установления дипломатических отношений между Беларусью и Туркменистаном, динамика также положительная, добавил Посол.

На состоявшихся в феврале 2023 г. белорусско-туркменских межмидовских консультациях рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. Достигнута договорённость о проведении во втором полугодии 2023 года 10-го заседания Межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству в очном формате в Минске.

По мнению дипломата, у Туркменистана и Республики Беларусь есть большой потенциал для развития сотрудничества.

Так, имеются хорошие перспективы наращивания поставок товаров химической продукции из Туркменистана в Беларусь.

Определённые перспективы сотрудничества имеются и в сфере агропроизводства. «Республика Беларусь является одним из немногих государств, обеспечивающих свою продовольственную безопасность, и значимым экспортёром продуктов питания. Это говорит о серьёзном государственном подходе к ведению сельского хозяйства. Мы готовы делиться своим опытом и наработками с нашими туркменскими друзьями по всем направлениям – начиная от семеноводства и заканчивая реализацией проектов промышленной кооперации в области машиностроения», – подчеркнул Бескостый.

Проведённый в начале мая текущего года международный форум «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие–2023» и проявленный к нему интерес со стороны иностранных участников показали, насколько важным транспортным узлом на маршрутах Север–Юг, Запад–Восток является Туркменистан. В этом плане Беларусь видит потенциал для сотрудничества, в частности, для осуществления комбинированных грузоперевозок.

Касаясь темы культурно-гуманитарного взаимодействия, полпред выразил благодарность туркменской стороны за оказываемое доверие в подготовке кадров. ///nCa, 3 июля 2023 г.