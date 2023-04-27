ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана обсудили пути укрепления семейной среды как наилучшего условия для ухода за детьми

Ашхабад, 25 апреля 2023 года – ЮНИСЕФ в тесном сотрудничестве с Министерством образования Туркменистана провел заседание круглого стола, на котором обсуждались дальнейшие шаги по укреплению системы ухода за детьми и защиты семьи в Туркменистане. Участники ознакомились передовым опытом других стран в области реформирования систем ухода за детьми и их преимуществами в удовлетворении потребностей детей, лишенных родительской опеки, и в связи с этим необходимости расширения кадров социальной работы. На встрече приняли участие представители правоохранительных органов, министерства и ведомства социального сектора, финансов, Государственного комитета по статистике, а также местные органы власти г. Ашхабада в лице органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних.

Защищенная, любящая и благоприятная семейная среда — это лучшее окружение для каждого ребенка и основа для его или её физического, нравственного и интеллектуального развития, а также сохранения, укрепления физического и психического здоровья. Чтобы достичь этого, каждое государство в мире должно инвестировать в сильную социальную систему и систему защиты детей – систему, которая может выявлять семьи и детей, нуждающихся в поддержке и оказывать им социальные услуги, отвечающие их конкретным потребностям.

Именно поэтому Правительство Туркменистана и ЮНИСЕФ совместно работают над укреплением системы защиты детей и семей в Туркменистане, которая уходит корнями в богатые туркменские традиции, и соответствует Страновому программному документу на 2021-2025 годы и приоритетам, изложенным в выступлении Лидера нации, Его Превосходительства Гурбангулы Бердымухамедова парламенту страны в 2022 году.

ЮНИСЕФ высоко оценил усилия Государственного комитета по статистике и отраслевых министерств по регулярному представлению отчетности в базу данных Трансформативного мониторинга для повышения справедливости (TransMonEE) , которая является ещё одним важным источником данных для мониторинга прав ребенка в регионе. ЮНИСЕФ также рекомендовал уделять приоритетное внимание учреждениям по уходу семейного типа, распространить кадры социальной работы по всей стране и поддерживать подход, основанный на управлении случаем, для поддержки индивидуальных и семейных ситуаций.

«Создание благополучной семейной среды является приоритетом нашего государства. Роль Правительства, министерств и ведомств, местных органов власти и специалистов по социальной работе заключается в оказании всемерной поддержки семьям на уровне сообществ, чтобы все дети получали необходимую заботу в окружении семьи. Мы гордимся, что исторически народ Туркменистана обеспечивает заботу о детях, оставшихся без попечения родителей в кругу родственников и внутри сообщества», – отметила г-жа Алламышева, представитель Министерства образования Туркменистана.///ЮНИСЕФ Туркменистан

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