Китай решительно противостоит любому внешнему вмешательству во внутренние дела Центральной Азии – Цинь Ган

Китай будет решительно противостоять любому внешнему вмешательству во внутренние дела стран Центральной Азии, заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Цинь Ган в среду в ходе отдельных переговоров с высокопоставленными дипломатическими представителями стран Центральной Азии, которые прибыли в Китай для участия в предстоящей 4-й встрече министров иностранных дел “Китай-Центральная Азия” в городе Сиань, сообщает Синьхуа.

Среди них были заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, главы МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Бахтиер Саидов и первый заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.

Цинь Ган заявил, что Китай, как всегда, будет твердо поддерживать страны Центральной Азии в сохранении национального суверенитета, независимости, безопасности и территориальной целостности, поддерживать эти государства в самостоятельном выборе путей развития в соответствии с их национальными условиями.

Кроме того, продолжил он, Китай будет укреплять коммуникацию и взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках ООН и Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ и совместно защищать базовые нормы международных отношений, международную систему, ядром которой является ООН, международную беспристрастность и справедливость.

Министры иностранных дел пяти стран отметили, что развитие связей с Китаем является приоритетным направлением дипломатии их государств. Пять стран будут реализовывать консенсусы глав государств, расширять контакты на высоком уровне, продвигать совместное строительство “Пояса и пути”, углублять гуманитарные обмены и вместе бороться с “тремя силами зла”, а именно терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, чтобы создавать следующие 30 “золотых” лет в отношениях между Китаем и Центральной Азией.

Международное влияние Китая имеет жизненно важное значение, а модернизация в китайском стиле несет новые возможности для Центральной Азии и всего мира, указали главы МИД, добавив, что их страны поддерживают ряд глобальных инициатив и предложений, выдвинутых Китаем, а также законную позицию КНР по вопросам, связанным с Тайванем, Синьцзяном и Тибетом, и выступают против политизации вопроса прав человека, согласно сообщению Синьхуа.

Стороны достигли широкого консенсуса по продвижению сотрудничества в сферах торговли, экономики и инвестиций, взаимосвязанности, “зеленого” сельского хозяйства, медицины и здравоохранения, энергетики и минеральных ресурсов, доставки товаров через пункты пропуска и регионов-побратимов.

Что касается аспектов двустороннего взаимодействия, Китай и Туркменистан будут должным образом осуществлять планирование соответствующих мероприятий в рамках перекрестных Годов культуры и ускорят создание центров традиционной китайской медицины в Туркменистане.

Китай и Казахстан подпишут соглашение о взаимном безвизовом режиме для облегчения обмена персоналом и содействия созданию генеральных консульств в Сиане и Актобе.

Китай будет работать с Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном над взаимным открытием культурных центров.

Китай и Таджикистан будут расширять сотрудничество в области индустриальных парков и в полной мере раскрывать роль проекта “Мастерская Лу Баня”, который является первым таким проектом в Центральной Азии. Китай и Узбекистан будут развивать отношения всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху и создавать яркие точки сотрудничества в сферах борьбы с бедностью и инноваций.

Кыргызстан и Узбекистан также будут работать с Китаем над ускоренной реализацией проекта железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан. ///nCa, 27 апреля 2023 г. (первоначально опубликовано Синьхуа – https://russian.news.cn/20230427/ced8239ac4974fb0a371ae1382beaf81/c.html )