Страны Коридора Север-Юг предпринимают шаги для преодоления логистических барьеров вдоль маршрута

На прошедшей неделе ряд стран, связанных Международным транспортным коридором «Север-Юг» – главной транспортной артерией между Россией, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азией – предприняли ряд дальнейших шагов по упрощению логистики вдоль маршрута, а также высказали свои инициативы относительно раскрытия потенциала коридора в кратчайшие сроки.

Туркменистан, Россия и Казахстан создают единого логистического оператора на восточной ветке коридора «Север–Юг»

В рамках 27-й международной выставки транспортно-логистических услуг «TransRussia 2023» KTZ Express (Казахстан), «РЖД Логистика» (Россия) и ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» подписали меморандум о создании совместного предприятия для развития перевозок вдоль коридора Север-Юг, сообщают Казахстанские железные дороги «KTZ».

Предприятие возьмет на себя вопросы создания Единого логистического оператора на восточном маршруте Международного транспортного коридора «Север-Юг».

Стороны договорились объединить свои компетенции для формирования конкурентоспособных тарифных ставок и «бесшовной» перевозки грузов из Казахстана, России, Туркменистана в Иран, Индию, страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона с участием погранпереходов Аксарайская, Озинки, Болашак, Инче-Бурун, Серахс и в обратном направлении.

Коридор «Север-Юг» для Казахстана является одной из главных точек роста в развитии транспортно-экономических связей с Ираном и Индией. Как отмечают казахстанские грузоотправители, очевидными преимуществами данного сухопутного коридора через территорию Казахстана является высокая скорость доставки грузов и практическая всепогодность перевозок.

Туркменистан становится все более активным участником проекта Север-Юг

Транспортно-логистическая инфраструктура Туркменистана становится все более активным сегментом МТК «Север-Юг».

О планах Туркменистана официально присоединиться к соглашению о коридоре Север-Юг заявил Посол РФ в Туркменистане Александр Блохин.

«Существует соглашение по коридору “Север – Юг”, Туркменистан готов официально стать его участником. “Север – Юг” – это не только важная артерия для РФ сегодня в этой турбулентной политической системе, но и для Туркменистана, потому что быть транзитным государством – это всегда очень выгодно, это дополнительные серьезные доходы в бюджет государства. И я уверен, что Туркменистан в этом так же заинтересован, как и РФ», – рассказал он в интервью ТАСС.

На днях Евразийский Экономический Союз включил Туркменистан в проект «Евразийский агроэкспресс», обеспечивающий ускоренные контейнерные железнодорожные и мультимодальные перевозки продуктов питания и сельхозпродукции между странами ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) и Юго-Восточной и Центральной Азией по МТК «Север-Юг».

В планах «Агроэкспресса» – организация ежемесячных пилотных отправок по восточной ветке коридора «Север – Юг», проходящей через Туркменистан, с подключением Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Туркменистан, традиционно выступающий за взаимовыгодную транспортную связуемость по направлениям Север-Юг и Восток-Запад, наметил ряд планов по повышению качества своей национальной железнодорожной сети.

На одном из правительственных заседаний Президент страны Сердар Бердымухамедов распорядился увеличивать объёмы внутренних, транзитных и международных грузоперевозок и проработать создание новых транспортно-транзитных коридоров.

С этой целью, глава государства поручил правительству подготовить предложения по реализации проектов по реконструкцию внутренних железных дорог, модернизации материально-технической базы железнодорожного сектора, изучению международного опыта строительства электрифицированной железнодорожной сети.

Иран полон решимости использовать потенциал коридора Север-Юг и призывает усилить инфраструктуру вдоль всех трех ветвей МТК

Чтобы задействовать все возможности коридора Север-Юг, необходимо укрепить транспортную сеть на Каспии путем установления все более тесных отношений с российскими портами и другими прикаспийскими государствами, цитирует Tasnim слова главы Фонда развития транспорта Ирана Давуда Данеш Джафари. Об этом он заявил на 27-й Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий “TransRussia 2023”.

По его словам, Иран предоставляет возможности иностранным компаниям и отечественному частному сектору для участия в развитии транспортной инфраструктуры, такой как коридор Север-Юг.

В восточном Иране реализуются значительные проекты по укреплению и развитию транспорта в коридоре Север-Юг, сказал он, добавив, что часть транспортных потребностей региона может быть удовлетворена за счет использования пропускной способности железной дороги Бандар-Аббас-Инче-Борон, протягивающейся в Туркменистан, а также железнодорожной трассы через Сарахс (на ирано-туркменской границе).

Посол Исламской республики Иран в России доктор Казем Джалали, открывая дискуссионную сессию «Север-Юг: Бесшовные технологии, морская логистика и развитие мультимодальности» на площадке международной выставки TransRussia 2023, перечислил ряд инфраструктурных задач, которые должны быть решены участниками проекта международного транспортного коридора Север – Юг. Об этом пишет издание «Ржд-Партнер».

Результаты тестовых перевозок грузов по восточной ветви коридора (берет начало в России, затем проходит по территории Казахстана, Туркменистана и далее идет по восточной части Ирана в сторону Персидского залива) продемонстрировали полную готовность данного направления к принятию грузов. Данная ветвь также имеет продолжение на север Африки, в страны Ближнего Востока, а также в Индию и Пакистан, отмечает источник.

Однако, по словам иранского посла, ветка еще нуждается в усилении инфраструктура железнодорожного участка, проходящего по территории Ирана. В том числе необходимо завершить электрификацию на линии Гармсар – Инче Бурун протяженностью 495 км, что является совместным для Ирана и России проектом.

Еще одна ветвь коридора Север-Юг, которая рассматривается в качестве его мультимодальной, соединяет порты России через Каспий с северными портами Ирана. И далее по территории Ирана груз можно везти до Персидского залива, в страны Ближнего Востока, Африки, а также в Пакистан и Восточную Азию. Но и на этой ветви еще нужно заняться усилением инфраструктуры каспийских портов на территории России, на севере Ирана, а также в прикаспийских государствах, отмечает Джалали.

На западной ветви МТК Север – Юг (соединяет железнодорожную сеть Азербайджана с Ираном, далее ведется к морским портам Индии) запущено автомобильное сообщение. Что касается железнодорожной инфраструктуры на этой ветви, то в Иране остается недостроенным участок Астара – Решт протяженностью около 162 км.

Как сообщил Посол, Россия и Иран продолжают интенсивные переговоры по вопросам завершения его строительства и есть неплохие предпосылки для того, чтобы он был запущен в 2023 г.

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Международный транспортный коридор «Север — Юг» является ключевым элементом транспортного каркаса Евразии. Он стыкуется с большинством широтных евразийских транспортных коридоров.

МТК «Север – Юг» демонстрирует ряд преимуществ перед другими маршрутами, в том числе перед морским маршрутом через Суэцкий канал. Срок доставки грузов из индийского Мумбаи в российский Санкт-Петербург по маршруту через Суэцкий канал составляет 30-45 дней, в то время как по коридору Север-Юг время отправки грузов из Индии в Россию по сухопутному маршруту может составлять от 15 до 24 дней, по восточной ветке – до 15–18 дней. ///nCa, 24 апреля 2023 г.