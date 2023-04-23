Обновленная Конституция определяет будущее развитие Узбекистана

Фаниль Кадыров, заместитель директора Международного института Центральной Азии

В соответствии с решением Конституционного суда Республики Узбекистан 30 апреля текущего года состоится всенародный референдум по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан».

Вопрос необходимости конституционной реформы впервые был затронут Президентом Шавкатом Мирзиёевым в своей инаугурационной речи 6 ноября 2021 г. Позже, в поздравлении с Днём Конституции (декабрь 2021 г.) и в Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана (декабрь 2022 г.) Глава государства более подробно изложил предлагаемые изменения.

Ключевая суть конституционной реформы заключается в необходимости гармонизации Основного закона с современными реалиями общества, последовательно проводимыми реформами, и, самое главное, создания прочного правового фундамента для построения Нового Узбекистана.

Выступая с посланием к парламенту Шавкат Мирзиёев отметил: «Нам необходимо разработать современную Конституцию, проникнутую целью обеспечения интересов человека, уважения его чести и достоинства как высшей ценности, такой Основной закон, который будет полностью соответствовать задачам построения Нового Узбекистана, послужит будущим поколениям».

Анализ преобразований и реформ, проведенных за последние годы, свидетельствует об их решительности, масштабности и необратимости.

Налажен прямой диалог государства и общества, кардинально поменялась ситуация в сфере свободы слова, религии и передвижения.

Важным элементом процесса структурных преобразований стало совершенствование социальной защиты граждан и сокращение бедности. Именно благополучие и достаток народа выступают главной целью осуществляемых реформ.

Так, если в 2017 г. социальную помощь получали 500 тысяч малообеспеченных семей, то сегодня уже более 2 миллионов.

Еще одним важнейшим приоритетом стала борьба с коррупцией, теневыми денежными потоками, предотвращение конфликта интересов и незаконного обогащения. В целях системной координации работы в этом направлении создано специализированное Агентство.

В экономике Узбекистана проведены либеральные реформы, направленные на обеспечение открытости национальной экономики и создание необходимых условий для ее интеграции в мировые хозяйственные связи.

К ключевым преобразованиям относятся либерализация валютного рынка, снижение импортных пошлин, расширение доступа частных инвесторов к таким отраслям, как энергетика, геологоразведка, химия и нефтехимия, медицина и образование. Все отрасли получили системные программы поддержки и развития.

Улучшение бизнес-среды и поддержка предпринимательства, являющегося драйвером современной экономики, стали ещё одним главным приоритетом проводимых реформ.

В этой сфере отменено более 200 видов лицензий и разрешительных процедур. Сокращено общее количество налогов с 13 до 9, снижены в 2 раза ставки на некоторые из них. Ставка НДС поэтапно снижена с 20 до 12 процентов.

«Всем нам нужно понять одно: поддержка предпринимательства – это наиболее эффективный способ повышения благосостояния граждан, нашего народа, конечная цель построения Нового Узбекистана», – заявил глава государства в интервью газете «Янги Узбекистон».

Развитие предпринимательства начало демонстрировать впечатляющие темпы. Так, если в 2016 г. число действующих предприятий насчитывало 258 тысяч, то к началу 2023-его – 592,4 тысячи (рост в 2,3 раза). Если в 2016 г. число вновь созданных предприятий составляло около 33 тысяч, то в 2022-м их стало более 93,6 тысяч (рост в 2,8 раза).

За период 2016-2022 гг., по данным Всемирного банка, среднегодовой рост ВВП Узбекистана составил 5,2%, тогда как в целом по миру только 2,3%. Даже в 2020 г., когда весь мир охватила пандемия коронавируса, ВВП Узбекистана увеличился на 1,9%, тогда как мировой ВВП обрушился на 3,3%.

За этот же период, внешнеторговый оборот Узбекистана вырос более чем в 2 раза, с 24,2 млрд.долл. США (2016 г.) до 50,0 млрд.долл. США (2022 г.). Экспорт вырос на 60%, с 12,1 млрд.долл. США (2016 г.) до 19,3 млрд.долл. США (2022 г.).

В результате реформ по созданию благоприятного инвестиционного климата объем иностранных инвестиций в экономику за последние 5 лет вырос в 10 раз, составив 40 млрд. долл. США.

Существенно улучшились отношения со странами региона и имидж Узбекистана на международной арене. Новый региональный курс Президента Шавката Мирзиёева смог фактически перезагрузить отношения внутри региона. При поддержке других стран Центральной Азии, удалось достигнуть беспрецедентный прогресс в урегулировании таких чувствительных вопросов, как границы, вода, энергетическая проблема.

Открылись границы, нормализовалась торговля, все страны региона стали получать существенные экономические выгоды от более тесного сотрудничества.

Товарооборот Узбекистана с государствами Центральной Азии с 2016 г. увеличился в 3 раза (с 2,5 млрд. до 7,5 млрд. долл. США).

Торговля с Кыргызстаном выросла в 7,5 раз, с Туркменистаном в 4,4 раза, с Таджикистаном в 3,4 раза, Казахстаном почти в 2,4 раза.

Впервые с начала 90-х гг. в регионе наблюдается тесное сотрудничество в области промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики, создаются приграничные торговые зоны, решаются вопросы транспорта и логистики.

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде в своей статье для «Газеты.uz» пишет «Мы видим достаточно впечатляющие результаты реализованных рыночных реформ в Узбекистане.

Для противостояния глобальным потрясениям и построения инклюзивной рыночной экономики нужны дальнейшие реформы».

Очевидно, что для укрепления достигнутых результатов и последовательного продолжения начатых реформ, сама логика стремительно меняющейся жизни подсказывает необходимость создания прочной правовой основы, определяющей нынешнее и будущее развитие Узбекистана.

Как отмечают зарубежные эксперты, конституционные изменения должны стать своего рода лицом тех масштабных реформ, которые проводятся под руководством Президента Шавката Мирзиёева.

Несмотря на достигнутые успехи, есть запрос общества на продолжение коренных преобразований, направленных на построение развитого во всех отношениях государства.

Согласно прогнозам специалистов, к 2030 г. численность населения Узбекистана достигнет более 40 млн. человек, а к 2040 г. – уже 50 млн.человек.

Наша страна становится большим государством, где в скором времени более половины населения будет составлять молодежь. Создание для нее достойных условий требует наличия: стабильно развивающейся экономики; устойчивой безопасности; эффективного управления; социальных гарантий и многого другого.

Поэтому ставится амбициозная задача в течение пяти лет увеличить ВВП страны до 100 млрд.долл.США, довести ежегодный экспорт до 30 млрд.долл.США, поднять долю частного сектора в ВВП до 80%, довести объем инвестиций до 120 милрд.долл.США, в том числе привлечь не менее 70 млрд.долл.США иностранных инвестиций.

Все это позволит Узбекистану стать к 2030 г. одной из стран мира с уровнем дохода населения выше среднего.

С этой целью планируется вывести Узбекистан на лидирующие позиции в мировом Индексе экономической свободы, значительно улучшить эффективность судебной системы, антикоррупционные меры и защиту имущественных прав.

Кроме этого, поставлена задача поднять уровень инвестиционной и финансовой свободы. К 2030 г. планируется вывести республику в лидеры по эффективности логистики.

Для этих целей, есть твёрдое намерение ускорить процесс вступления во Всемирную торговую организацию, что позволит наладить систему недискриминационной торговли с более чем 160 странами и обрести стабильные рынки сбыта.

Еще одна важная цель – использование цифровизации как основного «драйвера» экономических преобразований. Планируется увеличить объем цифровой экономики не менее чем в 2,5 раза.

Для всего этого необходима прочная правовая основа, это указывает на то, что Новый Узбекистан нуждается в обновлении Конституции.

В контексте экономического измерения, в проект закона «О Конституции Республики Узбекистан» включены статьи, связанные с обеспечением свободы предпринимательской деятельности, неприкосновенности частной собственности, благоприятного инвестиционного и делового климата.

В частности, вводятся нормы прямого действия, направленные на развитие рыночных отношений и добросовестной конкуренции, защиту частной собственности, обеспечение благоприятного делового и инвестиционного климата и условий для развития предпринимательства, законодательное регулирование и ограничение монополистической деятельности.

Все эти и другие изменения должны стать основой для построения сильной экономики Нового Узбекистана.

При этом, как отметил Президент Шавкат Мирзиёев «Строительство Нового Узбекистана – это не субъективное желание, не пиар-кампания, а объективная необходимость, имеющая фундаментальные исторические основы».

Для системной реализации этой амбициозной во всех отношениях задачи, принята Стратегия развития на 2022-2026 годы, которая по своей сути представляет собой мощную дорожную карту для достижения поставленных целей.

Это, с одной стороны программный документ, охватывающий все сферы жизнедеятельности государства и общества, с другой – долгосрочный план, четко выверенный с нашими реальными возможностями.

Сегодня, как никогда важна консолидация общества вокруг идеи построения Нового Узбекистана, выдвинутой Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Наша общая задача – правильно воспользоваться открывающимися возможностями, объединить усилия на благо развития и процветания Узбекистана. ///nCa, 23 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)