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В МИД Туркменистана прошла встреча со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии

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20 апреля 2023 года, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с делегацией во главе со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Послом Терхи Хакала, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.  

В ходе встречи обсуждён широкий круг вопросов по актуальной двусторонней повестке, а также дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и ЕС в двустороннем и многостороннем форматах. Стороны констатировали схожесть позиций Туркменистана и ЕС по многим вопросам международной и региональной политики.

Глава МИД Туркменистана в этом контексте отметил значение регулярно проводимых заседаний Совместного комитета «ЕС-Туркменистан», Межпарламентского диалога, Диалога по правам человека. Также в качестве важных мероприятий в этом направлении выделены проведённые в прошлом году в Ашхабаде Неделя культуры ЕС в Туркменистане, Конференция по сотрудничеству в области образования, Конференция по зелёной энергетике.

Стороны также констатировали плодотворное сотрудничество Туркменистана и ЕС в рамках формата «Европейский Союз – Центральная Азия».

В ходе встречи констатирована необходимость дальнейшего продвижения конкретных программ и проектов в области образования, окружающей среды и изменения климата, водной и энергетической проблематики. Одним из приоритетных направлений отмечено сотрудничество в области молодёжной политики. ///nCa, 21 апреля 2023 г. 

 

 

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