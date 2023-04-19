Глава МИД Туркменистана принял участие в министерской встрече СПЕКА в Женеве

Туркменская делегация во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым находится с рабочим визитом в Женеве для участия в ряде крупных международных мероприятий и проведения встреч в международных организациях, сообщили в МИД Туркменистана.

17 апреля 2023 года делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече стран-участниц Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Во время своего выступления на форуме Мередов озвучил ряд инициатив по дальнейшему совершенствованию деятельности СПЕКА. Была подчеркнута важность выдвинутого в 2019 году предложения Туркменистана об институциональном укреплении Программы путем создания секретариата СПЕКА.

Туркменская сторона также высказалась за формирование новых финансовых источников, необходимых для реализации проектной и программной деятельности СПЕКА. В этом контексте было поддержано предложение Туркменистана о создании Многостороннего транспортного фонда СПЕКА.

Туркменская сторона также инициировала подготовку проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 25-летию Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии.

В заявлении министров подчеркивается уникальная роль СПЕКА в поддержке взаимосвязанности и устойчивого развития в Центральной Азии

Пресс-релиз СПЕКА

Собравшись на этой неделе в Женеве в рамках 70-й сессии Комиссии ЕЭК ООН, министры и высокопоставленные представители стран, участвующих в Специальной программе Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – приняли совместное заявление министров. В заявлении подчеркивается уникальная роль, которую СПЕКА может сыграть в привлечении ресурсов для устойчивого развития в Центральной Азии.

Министры и главы делегаций государств – участников СПЕКА собрались для диалога на высоком уровне с главами региональных комиссий ООН, постоянных представительств государств – членов ООН, международных организаций, специализированных учреждений и гражданского общества, чтобы отметить 25-ю годовщину создания СПЕКА. Встреча также призвана продвинуть общие интересы в диверсификации транзитных маршрутов, упрощении процедур торговли и транспорта, а также для обсуждения вопросов цифровизации и зеленых преобразований в Центральной Азии и за пределами региона.

“После 25 лет существования СПЕКА стала уникальным механизмом координации, сотрудничества и передачи опыта, основанным на нормах, стандартах и правовых инструментах ООН, а также с региональными комиссиями ООН в качестве партнеров”, – отметила исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Алгаерова. “В контексте многочисленных глобальных и региональных кризисов СПЕКА может и должна стать эффективной платформой для регионального сотрудничества, способствующей, в частности, связуемости и пересечению границ посредством применения наших флагманских конвенций. ЕЭК ООН готова продолжать оказывать поддержку СПЕКА в тесном партнерстве с ЭСКАТО ООН”, добавила она.

В этом году под председательством Азербайджана СПЕКА сосредоточит свое внимание на усилении цифровизации и взаимосвязанности в рамках темы «Превращение региона СПЕКА в центр связуемости с глобальным охватом». Эта тема соответствует общей направленности 70-й сессии Комиссии ЕЭК ООН, лейтмотивом которой является тема цифровых и “зеленых” преобразований в интересах устойчивого развития.

Основываясь на растущем общем интересе государств-участников СПЕКА к укреплению цифровой связи на транзитных маршрутах между Азией и Европой, в совместном заявлении ЕЭК ООН предлагается разработать дорожную карту для оцифровки мультимодальных данных и обмена документами по Транскаспийскому транспортному коридору с использованием соответствующих стандартов ООН и правовых инструментов, в том числе путем внедрения регионального пилотного проекта для государств СПЕКА.

В совместном заявлении также одобряется предложение инициировать принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 25-летию СПЕКА.

Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была запущена в 1998 году с целью укрепления субрегионального сотрудничества в Центральной Азии и содействия ее интеграции в мировую экономику. Странами-участницами СПЕКА являются Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕЭК ООН и Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) совместно обеспечивают общую поддержку и координацию программы на основе принципа ежегодной ротации. ///nCa, 19 апреля 2023 г.