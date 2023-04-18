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Большая Семерка продолжит сотрудничать с Центральной Азией в решении региональных проблем

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Министры иностранных дел Группы Семи (G7) в ходе встречи в Японии высказались за продолжение поддержки стран Центральной Азии в решение региональных проблем. 

Об этом было заявлено во время часовой сессии «Афганистан и Центральная Азия», организованной на полях министериала G7, проходящего с 16 по 18 апреля в японском курортном городе Каруидзава.

В частности, говоря о центральноазиатском регионе, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси указал на важность поддержки усилий по реагированию на конкретные проблемы, стоящие перед пятью странами Центральной Азии, посредством диалога с пятью странами Центральной Азии, который ведут многие члены G7, а также через двусторонние диалоги с каждой страной, подчеркивает МИД Японии.

Министры иностранных дел стран-участниц – Франции, США, Великобритании, Германии, Италии, Канады и Японии – разделили мнение о том, что Большая семерка продолжит сотрудничать в решении различных проблем в регионе.

Относительно афганской проблематики, Хаяси призвал коллег к постоянному и прямому взаимодействию с движением “Талибан”, а также продолжению оказания помощи народу Афганистана в сотрудничестве с международным сообществом.

Министры иностранных дел Большой семерки также выразили свое несогласие с ужесточающимися ограничениями прав женщин и девочек в Афганистане.

На встречах министров иностранных дел G7, как правило, формируется повестка предстоящих саммитов данного неформального межударного клуба.  На министериалах традиционно поднимаются вопросы международной политики и обсуждается ситуация в регионах, представляющих зоны стратегических интересов стран объединения.

В нынешнем году Саммит Группы Семи, где сейчас председательствует Япония, пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая. ///nCa, 18 апреля 2023 г.

 

 

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