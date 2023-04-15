В Самарканде прошло очередное заседание СМИД СНГ – обсуждены вопросы гуманитарного сотрудничества

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств состоялось 14 апреля 2023 года в Самарканде.

В мероприятии участвовали министры иностранных дел и высокопоставленные представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В широком формате участники встречи одобрили проекты документов, касающиеся Спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект Положения был разработан Россией. Проводить спартакиады предполагается с периодичностью один раз в четыре года, раздельно по зимним и летним видам спорта. При этом первые состязания предлагается провести в 2024 году по зимним видам спорта, а в 2026 году – по летним.

Окончательное Решение об учреждении Спартакиады будет принято на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет 8 июня в Сочи.

Приняты решение об объявлении города Самарканда (Республика Узбекистан) Культурной столицей Содружества в 2024 году, Решение об объявлении Молодежной столицей СНГ в 2024 году города Ташкента (Республика Узбекистан), в 2025 году – города Габалы (Азербайджанская Республика), в 2026 году – города Капана (Республика Армения) и Решение об объявлении Спортивной столицей Содружества в 2023 году города Минска (Республика Беларусь), в 2024 году – города Гюмри (Республика Армения), а также ряд решений по линии культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках СНГ.

Совет министров иностранных дел принял также решение о придании статуса базовой организации государств – участников Содружества по подготовке и переподготовке журналистских кадров Российскому университету дружбы народов.

На заседании было принято решение продолжить реализацию Программы действий по активизации партнерства между министерствами иностранных дел стран Содружества.

Выдвинуты предложения по углублению сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия Организации, а также расширению практики поддержки инициатив государств СНГ на международной арене.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится 12 октября 2023 года в Бишкеке, Кыргызстан. ///nCa, 15 апреля 2023 г.