Делегация Туркменистана в качестве члена Комиссии по народонаселению и развитию ООН принимает участие в работе 56-й сессии Комиссии

10 апреля 2023 года в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке начала свою работу 56-я сессия Комиссии по народонаселению и развитию ООН, в которой принимает участие начальник отдела статистики народонаселения Государственного комитета Туркменистана по статистике Джахан Пигамова.

Комиссия, созданная в 1946 году, является функциональным органом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), а также занимается обзором и оценкой хода осуществления Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР), принятой в 1994 году в Каире.

В повестку дня сессии, которая продлится до 14 апреля, включены актуальные вопросы, связанные с эффективной реализацией Программы действий МКНР и ее основных направлений деятельности на национальном, региональном и глобальном уровнях, дальнейшим выполнением согласованных на международном уровне целей в области развития, в том числе целей, сформулированных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В рамках сессии предусматривается проведение общих дебатов высокого уровня, министерских «круглых столов» и других заседаний, в ходе которых будет рассмотрен целый ряд вопросов по народонаселению и развитию.

Делегация Туркменистана в ходе выступления в рамках общих дебатов представила национальный опыт и достижения страны в сфере народонаселения, а также обозначила ряд предложений по укреплению многостороннего сотрудничества в этой области как на региональном, так и на глобальном уровне.

В частности, была отмечена совместная работа Правительства Туркменистана и учреждений системы Организации Объединённых Наций по организации и успешному проведению сплошной переписи населения и жилищного фонда Туркменистана в декабре 2022 года.

Было отмечено, что результаты проведённой переписи, безусловно, будут использованы при формировании социально-экономической политики государства, достоверной и качественной статистической информации, что является залогом эффективных решений при осуществлении преобразований в национальной экономике.

Напомним, что в 2019 году Туркменистан был избран в члены Комиссии по народонаселению и развитию ООН на период 2020-2024 годы.///nCa, 11 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с Постоянным Представительством Туркменистана в ООН, Нью-Йорк)