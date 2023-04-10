Hyundai Engineering – Бронзовый партнер Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана

Hyundai Engineering является Бронзовым партнером Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, который состоится 26-27 апреля 2023 года в отеле «Hyatt Regency», г. Дубай, ОАЭ.

Hyundai Engineering, основанная в 1974 году, превратилась в глобальную инжиниринговую компанию, предоставляющую инженерные решения в различных областях не только в Корее, но и по всему миру, привнося изобилие и счастье в жизнь людей. Компания стремится к созданию ценностей, основанных на многолетнем опыте, передовых технологиях и талантах.

Hyundai Engineering работает в Туркменистане более 10 лет и за это время успела успешно реализовать несколько крупных совместных проектов.

В частности, в 2013 году на газовом месторождении «Галкыныш» построена установка сероочистки газа.

В сотрудничестве с LX International Corporation компания Hyundai Engineering запустила несколько новых технологических установок на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ).

В поселке Кыянлы Балканского велаята в 2018 году компанией Hyundai Engineering завершен новый газохимический комплекс по производству 386 тысяч тонн полиэтилена высокого давления и 81 тысячи тонн полипропилена в год. Стоит отметить, что данная продукция производится на базе передовых и экологически безопасных технологий. Hyundai Engineering получила специальную награду от TXF (Trade-Export-Finance) в Великобритании на этапе проектирования, как один из десяти лучших экологически чистых проектов в Европе и Евразии в 2014 году. Этот проект стоимостью 3,4 миллиарда долларов США был реализован Hyundai Engineering совместно с LX International Corporation и TOYO Engineering Corporation.

За годы работы в Туркменистане Hyundai Engineering зарекомендовала себя как надежный партнер, которому с уверенностью можно доверить выполнение самых сложных проектов.///nCa, 10 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с Turkmen Forum)