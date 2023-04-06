Американская компания Westport Trading Europe Limited предлагает Туркменистану новые идеи для переработки углеводородного сырья

В среду, 5 апреля в Ашхабаде состоялось заседание Туркмено-американского делового совета. В составе делегации американских бизнесменов – председатель правления компании «Westport Trading Europe Limited» Николай Юрченко.

В интервью газете «Нейтральный Туркменистан» он рассказал о перспективных проектах, которые могут быть реализованы в Туркменистане в области переработки углеводородного сырья за счет строительства высокотехнологичных производств. Ниже приводятся выдержки из его интервью:

Игольчатый кокс

«Мы бы хотели представить вниманию туркменских специалистов наши базовые инженерные разработки по направлениям, которые обсуждались и согласовывались с экспертами ТКНПЗ, и которые мы имеем возможность реализовать в кратчайшие сроки. Это прежде всего проект по организации получения игольчатого кокса и в дальнейшем на его основе – создание производства графитированных электродов с использованием мощностей ТКНПЗ. Игольчатый кокс – высокоструктурированный углеродный продукт с низким содержанием металлов и серы, получаемый путём переработки нефти.

Игольчатый кокс – крайне дефицитный и максимально востребованный продукт на мировом рынке производства стали. Сегодня мировая потребность в игольчатом коксе значительно превосходит объём его производства, что делает его дефицитным и востребованным продуктом. Графит и его производные активно применяются в атомной, металлургической, химической, космической отраслях.

На мировом рынке игольчатый кокс предлагает ограниченное число поставщиков, крупнейшими из которых являются американская «ConocoPhillips», японская «C-Chem Co Ltd» и китайская «PetroChina Company Limited».

Ввиду увеличивающегося дефицита игольчатого кокса, как следствие, осложняется ситуация на рынке графитированных электродов, в производстве которых он используется. Поэтому мы считаем, что у Туркменистана открываются хорошие перспективы выхода на международный рынок с высококачественным продуктом, пользующимся спросом во всех регионах мира».

Производство водорода

«Также мы можем предложить производство водорода. Неограниченные возможности Туркменистана позволяют развивать промышленное производство топлива будущего. До сих пор большая часть получаемого водорода используется в химической (гидрокрекинг сырой нефти) и пищевой (гидрирование растительных масел) промышленности, а также в ряде других отраслей, что основано на способности водорода вступать при повышенных температурах в каталитические реакции гидрирования».

WTL реализует проект по строительству установки ректификации смеси газового конденсата и нефти

«Базируясь на проведённых исследованиях и консультациях с инженерами ТКНПЗ, корпорация WTL предложила проект по строительству новой установки ректификации смеси газового конденсата и нефти ЭЛОУ-АТ-1 производительностью 1 млн тонн на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе, затем участвовала и победила в государственном тендере на её строительство.

Новая установка будет обеспечивать непрерывную работу действующих и перспективных установок Сейдинского НПЗ, повышать качество нефтепродуктов, стабильно обеспечивать предприятие качественным сырьём и его безаварийную эксплуатацию. Ориентировочное начало проекта – 2024 год».

Завершается строительство комплекса установок замедленного коксования и деасфальтизации гудрона

«Сейчас на ТКНПЗ нами завершается строительство Комплекса установок замедленного коксования и деасфальтизации гудрона (УЗК-ДАГ). Установка замедленного коксования (УЗК) предназначена для переработки всех тяжёлых остатков на заводе (гудроны, нефтешламы, асфальты и другие остаточные продукты) в более ценные светлые нефтепродукты (бензин, дизельные топлива) и в будущем возможности строительства высокоэкологичной установки по производству игольчатого кокса.

Создание установки УЗК-ДАГ предусматривает ряд мероприятий, максимально снижающих воздействие на окружающую природную среду. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения предприятия после реализации проекта не превысит установленных санитарно-гигиенических нормативов.

При эксплуатации установки УЗК-ДАГ прямое техногенное воздействие на поверхностные и подземные воды и сброс производственных стоков, атмосферных осадков в подземные водоносные горизонты отсутствуют». ///nCa, 6 апреля 2023 г.