Холера распространяется по миру. Как Центральная Азия может защитить себя.

Холера, заболевание, передающееся через воду и пищевые продукты, распространяется по миру. По данным ВОЗ, около миллиарда человек в 43 странах подвержены риску заболеть холерой.

В сентябре 2022 года ВОЗ объявила о крупномасштабном распространении холеры. Уровень смертности от данного заболевания утроился по сравнению со средним показателем за пять лет, сообщает “Азия-Плюс”.

Болезнь не продемонстрировала какой-либо тревожной распространенности в Центральной Азии, и тем не менее необходимость в ряде профилактических мер против холеры существует.

Веб-сайт CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний) Соединенных Штатов является одним из отличных источников информации о режимах профилактики и лечения холеры.

Главная страница CDC по холере

https://www.cdc.gov/cholera/illness.html

Ниже представлена некоторая информация с веб-сайта CDC.

Холера – это острое диарейное заболевание, вызываемое инфицированием кишечника бактериями Vibrio cholerae. Заболеть можно через потребление пищи или воды, зараженные бактериями холеры. Инфекция часто протекает в легкой форме или без симптомов, но иногда может быть тяжелой и опасной для жизни.

Примерно у 1 из 10 человек, больных холерой, наблюдаются следующие серьезные симптомы:

обильная водянистая диарея

рвота

жажда

судороги в ногах

беспокойство или раздражительность

Медицинские работники должны обращать внимание на признаки обезвоживания при обследовании пациента с обильной водянистой диареей. К ним относятся:

учащенное сердцебиение

потеря эластичности кожи

сухость слизистых оболочек

низкое кровяное давление

У людей с тяжелой формой холеры может развиться сильное обезвоживание, которое приводит к почечной недостаточности. При отсутствии терапии, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов.

Обильная диарея у больных холерой содержит большое количество инфекционного микроба Vibrio cholerae, который может заразить других при проглатывании. Это происходит при попадании бактерии в пищу или воду.

Риск заболеть холерой у людей с группой крови типа О в два раза выше.

Чтобы предотвратить распространение бактерий, следует убедиться, что фекалии зараженных людей не загрязняют ничего поблизости.

Люди, ухаживающие за больными холерой, должны тщательно мыть руки после прикосновения ко всему, что может быть загрязнено фекалиями пациентов.

Питьевая вода должна быть безопасной и не содержать каких-либо бактерий. Не только для питья, но и для чистки зубов и приготовления пищи следует использовать безопасную воду. Если безопасная вода недоступна, используйте воду из-под крана, но прокипятите ее перед употреблением. Органы здравоохранения могут рассмотреть возможность предоставления средств для обеззараживания воды в населенных пунктах, где нет свободного доступа к чистой питьевой воде.

CDC рекомендует: если по какой-либо причине воду нельзя вскипятить и нет в наличии хлорных средств, в литр воды можно добавить 2 капли бытового отбеливателя, подождать 30 минут, а затем употреблять. Однако мы советует прибегать к этому способу только в том случае, если это специально рекомендовано медицинским работником.

Частое мытье рук с обычным мылом, особенно после посещения туалета, является хорошей практикой не только против холеры, но и ряда других заболеваний. Детям также необходимо прививать привычку гигиены рук.

В районах, где отсутствует дренажная система, канализационные отходы (фекалии и мочу) следует собирать в пластиковые пакеты и утилизировать на расстоянии не менее 30 метров от любого водоема и предпочтительно закапывать в землю.

Выгребные туалетные ямы должны быть глубиной не мнее 0,5 метра, предпочтительно больше, и находиться на расстоянии не менее 30 метров от любого водоема.

При своевременном лечении холеры, больные обычно выздоравливают без долгосрочных последствий. Больные холерой обычно не становятся переносчиками бактерий после выздоровления, но заболевают повторно при заражении.

Лечение включает регидратационную терапию и антибиотики. Лечение цинком у детей с симптомами холеры также показало хорошие результаты.

При возможности, рекомендуется вакцинация против холеры.

Профилактика и лечение холеры, как и многих других заболеваний, является общей ответственностью органов здравоохранения и населения. Если население будет действовать ответственно, распространение холеры и многих других болезней можно предотвратить. /// nCa, 26 февраля 2023 г.