Китайская формула из 12 пунктов по Украине призывает к немедленному началу мирных переговоров, беспристрастному и справедливому разрешению гуманитарного кризиса

Китай представил формулу из 12 пунктов для мирного разрешения ситуации в Украине. Эта формула привлекает внимание мирового сообщества к гуманитарному кризису и необходимости его срочного урегулирования.

Формула мира, предложенная КНР, подчеркивает необходимость уважения суверенитета всех стран, отказа от менталитета холодной войны и прекращения военных действий.

Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202302/t20230224_11030713.html

В заявлении содержится призыв к немедленному возобновлению мирных переговоров и урегулированию гуманитарного кризиса справедливым и беспристрастным образом.

Китай призывает к защите гражданского населения, сохранности ядерных активов и снижению стратегических рисков.

Упрощение экспорта зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы, подписанной Россией, Турцией, Украиной и ООН, также является частью китайской формулы.

Формула, представленная Китаем, также указывает на необходимость поддержания стабильности промышленных цепочек и цепочек поставок, общую ответственность за постконфликтное восстановление. /// nCa, 25 февраля 2023 г.