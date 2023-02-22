Основные поставщики услуг интернета в Туркменистане снижают тарифы и увеличивают скорость

Основные поставщики услуг Интернета в Туркменистане – АшГТС и Turkmentelecom – объявили, что они снизят тарифы и увеличат скорость соединения.

Разработаны четыре тарифных плана, и они будут доступны с 1 марта 2023 года:

– Интернет-сервис со скоростью 1 Мб/с – 150 манат;

– Интернет-сервис со скоростью 2 Мб/с – 180 манат;

– Интернет-сервис со скоростью 4 Мбит/с – 230 манат;

– Интернет-сервис со скоростью 6 Мбит/с – 280 ламантинов.

Это безлимитный интернет.

Текущие абоненты при желании могут обновить свои планы.

У пользователей с тарифным планом минимальной скорости (150 Кбит/с для АшГТС и 512 Кбит/с для Turkmentelecom) тарифных план поменяется автоматически до 1 Мбит/с. Они продолжат платить по своему текущему тарифу, то есть 150 манатов в месяц, но при этом будут пользоваться более высокой скоростью подключения. /// nCa, 22 февраля 2023 г.