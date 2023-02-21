Соглашение о цифровизации управления железнодорожными перевозками между Китаем и ЕАЭС ускорит перемещение грузов на евразийском континенте

Китай и страны-члены ЕАЭС подписали дорожную карту по ускорению цифровизации управления железнодорожными перевозками между ними, сообщается на сайте railfreight.com

Это значительно поможет в беспрепятственном и более быстром перемещении грузов железнодорожными путями по евразийскому континенту.

ЕАЭС и Китай стремятся перевести в цифровую форму свои железнодорожные грузоперевозки

https://www.railfreight.com/railfreight/2023/02/20/eaeu-and-china-want-to-digitalise-their-rail-freight-movements/

Дорожная карта была подписана в ходе встречи министра торговли Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева и помощника министра коммерции Китайской Народной Республики Ли Фэя.

Членами ЕАЭС (Евразийский экономический союз) являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Армения.

Планируется реализовать дорожную карту в трех разделах. Цель состоит в том, чтобы добиться бесперебойной взаимосвязанности во всех направлениях. /// nCa, 21 февраля 2023 г. [Фото – FreightWaves]