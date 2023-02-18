Президент Туркменистана и зампред правительства России обсудили приоритетные направления двухстороннего партнерства

В пятницу, 17 февраля, Президент Сердар Бердымухамедов принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, сообщает TDH.

В ходе беседы Президент Туркменистана отметил, что нынешний визит заместителя Председателя Правительства РФ в Ашхабад расценивается как логическое продолжение межправительственного диалога, обретающего регулярный характер.

Глава государства констатировал результативность переговоров, состоявшихся в ходе официального визита в Туркменистан руководителя Правительства РФ в январе этого года.

Тогда были определены ключевые направления дальнейшего туркмено-российского взаимодействия, подписан солидный пакет документов, а также проведён совместный бизнес-форум.

В продолжение встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по приоритетным вопросам межгосударственного сотрудничества. При этом был сделан акцент на практической реализации достигнутых договорённостей, призванных придать новый импульс расширению взаимодействия в различных сферах.

В данном контексте отмечался конструктивный характер туркмено-российского политического диалога, последовательно укрепляющегося как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Активно осуществляются также межпарламентские контакты, которые призваны дополнить и обогатить содержание межгосударственных отношений.

Важным направлением туркмено-российского сотрудничества выступает торгово-экономическая сфера. На протяжении многих лет Россия является одним из ведущих торговых партнёров Туркменистана. Положительную динамику сохраняет взаимный товарооборот. Развивается партнёрство в нефтегазовом секторе, транспортной сфере, промышленности и в других отраслях.

В данной связи подчёркивалась необходимость оптимальной реализации имеющегося потенциала сотрудничества, его диверсификации и выхода на новые актуальные направления для планомерного увеличения объёмов взаимной торговли и инвестиций, претворения в жизнь совместных проектов. Туркменистан, со своей стороны, готов рассмотреть конкретные предложения российских партнёров.

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В этот же день Оверчук встретился с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе беседы Аркадаг отметил хорошие перспективы для взаимовыгодного партнёрства в торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе и логистике, в агропромышленном комплексе. Наряду с этим в свете современных реалий актуальным видится укрепление взаимодействия в областях водного хозяйства и экологии.

По линии гуманитарного взаимодействия Председатель Халк Маслахаты акцентировал внимание на теме сотрудничества в области здравоохранения. Он рассказал о новых проектах в сфере здравоохранения, в частности о запланированных к строительству новых современных медицинских объектов. Таким образом, для наращивания туркмено-российского партнёрства имеется солидный потенциал.

Зампред Правительства РФ поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за постоянное внимание к вопросам двустороннего сотрудничества. Наглядным примером тому служит недавно проведённый в Ашхабаде совместный бизнес-форум, способствовавший налаживанию тесных деловых контактов. В данной связи отмечалась заинтересованность России в дальнейшем активном взаимодействии с Туркменистаном в различных направлениях, в том числе в экономике, торговле, энергетике, транспортной сфере.

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Напомним, что 19-20 января 2023 года в Ашхабаде состоялся туркмено-российский форум и переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По итогам переговоров было подписано 10 документов. На полях форума деловые круги двух стран заключили сделки на сумму свыше 2 млрд.долл.США.///nCa, 18 февраля 2023 г. (источник фото – скриншоты туркменского телевидения)