Узбекистан запустил серийное производство автомобилей Chevrolet Onix

Национальный автопроизводитель Узбекистана UzAuto Motors запустил серийное производство автомобилей Chevrolet Onix с 50-процентной локализацией производства комплектующих. Производитель обещает довести локализацию Chevrolet Onix до конца года до 70%.

1,5 тысячи деталей для автомобиля Chevrolet Onix осуществляется на 200 предприятиях в Узбекистане.

Новый Onix построен на глобальной платформе Global Emerging Markets (GEM), на которой также построен автомобиль Chevrolet Tracker. В освоение данного проекта были вложены инвестиции в размере 427,6 млн. долл, сообщает UzDaily.

В целях локализации производства в стране реализовано 12 новых проектов, в том числе построены новые заводы, запущены высокотехнологичные производственные линии на общую сумму 312 млн. долл.

Самый главный компонент авто – двигатель – также теперь производится внутри страны. Автомобиль Chevrolet Onix оснащен инновационным двигателем CSS Prime. Отличительная характеристика данных двигателей – высокая технологичность, низкий расход топлива и наличие турбины.

Местные предприятия освоили выпуск по современным технологиям чугунолитейных деталей, радиаторов с новейшей системой охлаждения двигателя, многофункционального рулевого колеса Joyson Safety Systems, пластиковых бензобаков по уникальной технологии, боковых зеркал.

Модернизации коснулся и процесс производства кузовных деталей методом горячей штамповки. Единственный в Центральной Азии полностью автоматизированный цех обработки металла путем горячей штамповки на заводе «UzSungwoo» позволил локализовать 20 типов комплектующих для моделей Chevrolet Tracker и Onix, замещающие импорт на сумму около 214,5 млрд сумов.

Реализованные проекты создали все условия для дальнейшего развития автомобильной отрасли Узбекистана и доведения объема производства автомобилей до 500 тысяч единиц в год.

Технические характеристики Chevrolet Onix

Автомобили Onix, представляющие собой 5-местный седан, доступны с двумя типами двигателей нового поколения CSS Prime:

1,2-литровым турбомотором 132 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач;

1,2-литровым атмосферным двигателем 90 л.с. с механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10,9 секунды, расходуя при этом всего от 5,9 л на 100 км в смешанном режиме и от 4,7 л за городом.

Во всех вариациях автомобиля, кроме упрощенной, присутствуют необходимые для комфорта опции – это сигнализация, кондиционер, рулевая колонка с регулировкой по высоте и по вылету, электрорегулировка боковых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, ограничитель скорости и т.д.

Кроме того, в зависимости от комплектации автомобили оснащены системой помощи при старте на подъеме, системой задержки выключения света фар (Follow Me Home), датчиками парковки (Park-Assist) и системой крепления детских кресел ISOFIX.

В комплектациях автомобиля Chevrolet Onix Premier присутствуют дополнительные опции:

Климат-контроль

Полуавтоматическая (параллельная и перпендикулярная) система парковки

Передние парктроники

Датчики контроля слепых зон

Обогрев задних сидений

Люк

Раздельное освещение салона для водителя, переднего пассажира и пассажиров заднего сиденья

Диски литые оригинального дизайна и т.д.

///nCa, 16 февраля 2023 г. [Источник фото – UzDaily, Podrobno.uz]