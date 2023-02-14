ЮНИСЕФ поддерживает Правительство Туркменистана в укреплении потенциала информирования о рисках и вовлечения общественности

13 февраля 2023 г., Ашхабад: Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане в партнерстве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Дрексельским Университетом организовало трехдневный обучающий курс для тренеров для медицинских работников и других специалистов в Туркменистане по основам информирования о рисках и вовлечения сообщества (RCCE) для разработки и распространения сообщений среди населения и создания механизмов обратной связи во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

Тренинг был направлен на ознакомление местных специалистов с лучшей международной практикой в области межличностных коммуникаций, дезинформации и управления предвзятостью. В частности, курс укрепил способность национальных специалистов понимать и информировать общественность о рисках и превентивных мерах, одновременно продвигая механизмы вовлечения сообществ для повышения устойчивости к будущим бедствиям.

“Глобальная вспышка пандемии COVID-19 оказала огромное влияние на человеческую жизнь, представив беспрецедентный вызов не только общественному здравоохранению, но и социальным и экономическим аспектам жизни во всем мире, ввергнув миллионы жизней в крайнюю нищету. ЮНИСЕФ и его ключевые партнеры незамедлительно отдали приоритет адаптации стратегического подхода к эффективному взаимодействию и коммуникации с общественностью во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения”, – сказал Мохаммад Файязи, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане, в своем вступительном слове.

Тренинг был проведен в гибридном формате с участием представителей Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, Союза женщин, Национального Общества Красного Полумесяца Туркменистана и международных экспертов из Школы общественного здравоохранения Дрексельского Университета. Ожидается, что новые тренеры проведут аналогичные тренинги для соответствующих специалистов по всему Туркменистану.

Этот тренинг стал возможным благодаря финансированию со стороны Правительства Туркменистана и Всемирного банка в рамках Проекта реагирования Туркменистана на COVID-19.

ЮНИСЕФ привержен достижению результатов и целей проекта, предлагая лучшие международные практики в укреплении потенциала национальных партнеров по реагированию на пандемию. ЮНИСЕФ и далее продолжит оказывать поддержку в укреплении потенциала национальных партнеров в области информирования о рисках и вовлечения общин.///ЮНИСЕФ Туркменистан