Титаны мировой нефтегазовой индустрии продолжают осваивать углеводородные богатства Каспийского моря

BP приступил к бурению двух новых разведочных глубоких скважин в Азербайджанском секторе Каспийского моря.

Одна из скважин достигнет глубины 7000 метров, чтобы вскрыть газовые пласты, расположенные ниже залежей действующего газового месторождения “Шах Дениз”, за счет которого в настоящее время обеспечивается основная часть экспорта газа из Азербайджана.

Пресс-релизы BP: https://www.bp.com/en_az/azerbaijan/home/news/press-releases/Shah-Deniz-spuds-a-new-exploration-well.html

https://www.bp.com/en_az/azerbaijan/home/news/press-releases/Work-started-for-an-ACG-deep-gas-appraisal-well.html

На бурение скважины потребуется около года и она должны подтвердить возможность промышленной добычи газа из глубоко залегающего пласта.

Вторая скважина глубиной около 4500 метров нацелена на перспективные залежи под основным нефтяным месторождением Азербайджана – Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ). Работы будут завершены в течение трех месяцев, поскольку будет пробурен лишь боковой ствол уже существующей нагнетательной скважины.

Первая скважина бурится в рамках существующего соглашения о добыче между Баку и консорциумом – оператором месторождения, в который входят BP, азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR, турецкая государственная нефтяная компания TPAO, иранская государственная нефтяная компания NICO и российская “Лукойл”.

Вторая скважина будет пробурена на месторождении, где работает консорциум ACG, состоящий из BP, SOCAR, TPAO, Exxon Mobil и шести других международных компаний, совместно экспортирующих нефть на мировые рынки.

Если коммерческие объемы газа будут подтверждены одной или обеими разведочными скважинами, при нынешнем положении дел рынки сбыта газа уже обеспечены. Азербайджан импортирует газ из Ирана и России для удовлетворения как растущего внутреннего спроса, так и существующих экспортных контрактов. Баку также намерен нарастить в двое газовый экспорт в Европу в течение следующих пяти лет.

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В Казахстане подписан первый улучшенный модельный контракт на добычу углеводородов. Его подписали национальный оператор нефтегазовой отрасли Казахстана «КазМунайГаз» и Министерство Энергетики Казахстана на добычу углеводородного сырья на участке «Каламкас море, Хазар, Ауэзов», расположенном в Казахстанском секторе Каспия.

В качестве стратегического партнера «КазМунайГаз» в области добычи углеводородов выбрана российская компания «Лукойл», одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.

Пресс-релиз «КазМунайГаз»: https://www.kmg.kz/ru/press-center/press-releases/umk/

«Каламкас море, Хазар, Ауэзов» классифицируется как сложный морской проект.

Модельный контракт на добычу углеводородов по сложным проектам предполагает уплату подписного бонуса в размере 32 млн долларов США, привлечение прямых инвестиций в сумме более 6 млрд долларов США и создание на первоначальном этапе обустройства проекта порядка 2 тысяч новых рабочих мест.

Месторождения Каламкас-море, Хазар и Ауэзов расположены на расстоянии 60 км от берега. По данным министерства энергетики Казахстана, извлекаемые запасы трех месторождений оцениваются в 87 млн тонн нефти и 86 млрд куб.м. газа.

Как сообщает издание OilCapital, добыча начнется в 2028 году и будет составлять 3-4 млн тонн в год. Освоение месторождений оценивается в 5 млрд.долл.США. ///nCa, 7 февраля 2023 г.