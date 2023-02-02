В Казахстане проходит региональный семинар по трансграничным рекам и озерам

Представители Туркменистана принимают участие в региональном семинаре по мониторингу, оценке и обмену информацией в трансграничных бассейнах Центральной Азии, проходящем в Астане (Казахстан) 1–2 февраля, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Встреча собрала специалистов в области водных ресурсов, окружающей среды, иностранных дел, гидрометеорологических служб из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В семинаре также участвуют эксперты из Германии, Нидерландов, Финляндии, Всемирной метеорологической организации, Международной комиссии по бассейну реки Сава, Международной сети бассейновых организаций и Международного центра оценки ресурсов подземных вод.

Участники встречи обсуждают воздействие аридизации климата и антропогенной нагрузки на водные ресурсы, согласованные подходы и углубление сотрудничества в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр.

В повестке дня встречи – планирование совместных мероприятий вплоть по 2024 год в контексте обновления методологий оценки состояния трансграничных рек и озёр, а также передовой практики научного взаимодействия при содействии международного центра оценки вод, который в свою очередь оказывает содействие в реализации вышеуказанной конвенции, реализует и собственную программу, принятую на 2022–2024 годы.

Участники также выдвинут предложения для включения в новую публикацию «Передовая практика и извлеченные уроки в области трансграничного обмена данными», разрабатываемую под эгидой Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

Кроме того, на семинаре предполагается обсудить вопросы подготовки к Водной конференции ООН, которая состоится 22-24 марта 2023 года в Нью-Йорке под председательством Таджикистана и Нидерландов.

Семинар по мониторингу, оценке и обмену информацией в трансграничных бассейнах Центральной Азии организован Международным центром оценки вод совместно с Европейской экономической комиссией ООН и Программой «Зеленая Центральная Азия» Германского Общества по международному сотрудничеству (GIZ).///nCa, 2 февраля 2023 г.