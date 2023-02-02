Казахстанские специалисты разрабатывают технологию распознавания речи для 10 тюркских языков

Эксперты и исследователи из Назарбаев университета, Казахстан, разработали новую технологию распознавания речи.

По данным QazMonitor, система способна конвертировать 10 тюркских языков с точностью 95%.

QazMonitor

https://qazmonitor.com/news/1364/new-speech-technology-recognizes-kazakh-and-9-turkic-languages

Этот модуль может автоматически распознавать и преобразовывать человеческую речь в текст на азербайджанском, башкирском, чувашском, казахском, киргизском, саха, татарском, турецком, уйгурском и узбекском языках, а также на английском и русском языках.

Многоязычную модель АРР (автоматизированное распознавание речи), разработанную Институтом умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета (NU ISSAI), можно свободно протестировать на веб-сайте Института. Кроме того, все разработанные модели, а также наборы данных и коды, используемые в исследовательском проекте, общедоступны для скачивания. — https://issai.nu.edu.kz/turkic-asr/

/// nCa, 2 февраля 2023 г.