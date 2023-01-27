ЕАБР направит большую часть своих инвестиций в 2023 году в проекты Казахстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял главу Евразийского банка развития (ЕАБР) Николая Подгузова. В 2023 году банк намерен инвестировать в Республику Казахстан более 1,1 млрд долларов, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты. Среди приоритетных отраслей: транспортная инфраструктура и логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, зеленая энергетика и водные ресурсы.

Николай Подгузов сообщил, что в прошлом году ЕАБР перевыполнил все плановые показатели, объем инвестиций в Казахстан составил 1,2 млрд долл, США увеличившись в 5 раз по сравнению с 2021 годом.

Главе государства также была представлена информация о ходе реализации межстрановых интеграционных проектов. В частности, такие проекты, как строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты и пограничного перехода на казахстанско-китайской границе, а также модернизация водовода Астрахань – Мангышлак.

Кроме того, председатель ЕАБР рассказал Президенту о предстоящей встрече Ассоциации институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP), которая пройдет с 15 по 17 мая этого года в Алматы. Мероприятие соберет более 80 организаций из 40 стран мира, а также международные структуры, профильные министерства Казахстана и региона для обсуждения вопросов инвестиций в экономику страны и ЕАЭС.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул активную роль ЕАБР в интеграционных процессах. По его словам, участие банка в реализации проектов по модернизации и строительству инфраструктуры внесет значительный вклад в экономическое развитие Казахстана.///ЕАБР, 26 января